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Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp zapretio je uvođenjem carina od 100 odsto na robu iz svih zemalja koje uvedu porez na digitalne usluge američkih tehnoloških kompanija.

U objavi na društvenim mrežama, Tramp je istakao da se ova mera pre svega odnosi na evropske države koje, prema njegovim tvrdnjama, razmatraju uvođenje novih digitalnih poreza usmerenih na američke tehnološke kompanije.

- Svaka zemlja koja uvede takav porez odmah će se suočiti sa carinom od 100 odsto na svu robu koja se šalje u Sjedinjene Američke Države - napisao je Tramp.

On je naveo i da bi ovom merom bili zamenjeni postojeći trgovinski sporazumi, kao i da će se primenjivati na sve države koje nastave sa uvođenjem digitalnih poreza.

Iz Evropske komisije saopšteno je da bi eventualne jednostrane mere Sjedinjenih Američkih Država bile neopravdane, uz upozorenje da bi Evropska unija u tom slučaju "brzo i odlučno reagovala" kako bi zaštitila svoje interese i regulatornu autonomiju.

Digitalni porezi u pojedinim evropskim državama uvedeni su s ciljem oporezivanja prihoda velikih tehnoloških kompanija, dok Vašington već godinama takve mere ocenjuje kao "diskriminatorne prema američkim firmama".