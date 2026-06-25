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Vlada Republike Srbije usvojila je na današnjoj sednici Odluku o obrazovanju pregovaračkog tima za vođenje pregovora sa Evropskom komisijom za uključivanje Republike Srbije u evropski režim "U romingu kao kod kuće".

Time su se, kako se navodi, stvorili uslovi za koordinisano vođenje pregovora i usklađivanje domaćeg regulatornog okvira sa pravnim tekovinama Evropske unije u oblasti rominga, navodi se u saopštenju Vlade.

Uključivanje Srbije u ovaj režim omogućiće građanima i privredi povoljnije korišćenje mobilnih komunikacionih usluga prilikom boravka u zemljama Unije, a odluka predstavlja važan korak u procesu dalje integracije Srbije u jedinstveno evropsko digitalno tržište i jačanja saradnje sa Evropskom unijom u oblasti elektronskih komunikacija.

Biznis Kurir/Telegraf

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