Slušaj vest

Dinar prema evru vredi jednako kao pre mesec dana, a 0,2 odsto manje nego pre godinu dana i 0,1 odsto manje nego na početku godine.

Najveća vrednost dinara prema evropskoj valuti ove godine bila je 5. januara, kada je za evro bilo potrebno 117,3016 dinara, a najmanja je bila 25. marta, kada je zvanični srednji kurs iznosio 117,4414 dinara za evro.

Ne propustiteInfoBizKursna lista za 23. jun 2026: Narodna banka Srbije objavila zvanični srednji kurs dinara
IMG_20260305_163911.jpg
InfoBizKursna lista za 22. jun 2026: Narodna banka Srbije objavila zvanični srednji kurs dinara
IMG_20260305_162849.jpg
InfoBizKursna lista za 19. jun 2026: Narodna banka Srbije objavila zvanični srednji kurs dinara
IMG_20260305_162915.jpg
InfoBizKursna lista za 18. jun 2026: Narodna banka Srbije objavila zvanični srednji kurs dinara
IMG_20260104_215321.jpg