Zvanični srednji kurs danas je 117,3946 dinara za evro, saopštila je Narodna banka Srbije (NBS).
InfoBiz
Kursna lista za 22. jun 2026: Narodna banka Srbije objavila zvanični srednji kurs dinara
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Tokom vikenda je zvanični srednji kurs bio 117,3993 dinara za evro.
Dinar prema evru danas vredi jednako kao pre mesec dana, a 0,2 odsto manje nego pre godinu dana i 0,1 odsto manje nego na početku godine.
Najveća vrednost dinara prema evropskoj valuti ove godine bila je 5. januara, kada je za evro bilo potrebno 117,3016 dinara, a najmanja je bila 25. marta, kada je zvanični srednji kurs iznosio 117,4414 dinara za evro.
Biznis Kurir
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