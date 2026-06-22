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Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu, u saradnji sa kompanijom Microsoft, organizovala je seriju obuka posvećenih primeni alata veštačke inteligencije Microsoft Copilot, namenjenih državnim službenicima, koju je uspešno završilo 1.500 polaznika.

- Kroz program obuka za Microsoft Copilot, javna uprava dobija praktične alate za brži, efikasniji i kvalitetniji rad. Do sada je 1.500 zaposlenih prošlo obuku za Microsoft Copilot, čime su stekli znanja kako da uz pomoć veštačke inteligencije brže pretražuju i obrađuju informacije, pripremaju sadržaje, sažimaju dokumenta i efikasnije rešavaju svakodnevne administrativne zadatke.

Pored toga, deo zaposlenih je prošao naprednu obuku za primenu Microsoft Copilot alata u programima Word, Excel, PowerPoint i Outlook, što će im omogućiti efikasniju izradu dokumenata, analiza, izveštaja, prezentacija i poslovne komunikacije. Poseban značaj ima i obuka za kreiranje agenata koji mogu da podrže automatizaciju pojedinih poslovnih procesa, pretragu i obradu podataka i unapređenje kvaliteta usluga koje javni sektor pruža građanima i privredi - istakao je direktor Kancelarije za IT i eUpravu, Mihailo Jovanović.

Praktična primena i informaciona bezbednost

Tokom obuka, zaposleni u javnom sektoru stekli su praktična znanja o primeni veštačke inteligencije u svakodnevnom radu, do generisanja, uređivanja i prilagođavanja različitih vrsta sadržaja. Primena ovih alata omogućava:

Jednostavniju pripremu izveštaja, analiza, službenih beleški i drugih dokumenata.

Bržu obradu informacija.

Efikasniju podršku u izvršavanju svakodnevnih zadataka.

Poseban akcenat stavljen je na bezbednu i odgovornu primenu alata zasnovanih na veštačkoj inteligenciji, uz strogo poštovanje najviših standarda zaštite podataka i informacione bezbednosti.