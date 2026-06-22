Slušaj vest

Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu, u saradnji sa kompanijom Microsoft, organizovala je seriju obuka posvećenih primeni alata veštačke inteligencije Microsoft Copilot, namenjenih državnim službenicima, koju je uspešno završilo 1.500 polaznika.

- Kroz program obuka za Microsoft Copilot, javna uprava dobija praktične alate za brži, efikasniji i kvalitetniji rad. Do sada je 1.500 zaposlenih prošlo obuku za Microsoft Copilot, čime su stekli znanja kako da uz pomoć veštačke inteligencije brže pretražuju i obrađuju informacije, pripremaju sadržaje, sažimaju dokumenta i efikasnije rešavaju svakodnevne administrativne zadatke.

Pored toga, deo zaposlenih je prošao naprednu obuku za primenu Microsoft Copilot alata u programima Word, Excel, PowerPoint i Outlook, što će im omogućiti efikasniju izradu dokumenata, analiza, izveštaja, prezentacija i poslovne komunikacije. Poseban značaj ima i obuka za kreiranje agenata koji mogu da podrže automatizaciju pojedinih poslovnih procesa, pretragu i obradu podataka i unapređenje kvaliteta usluga koje javni sektor pruža građanima i privredi - istakao je direktor Kancelarije za IT i eUpravu, Mihailo Jovanović.

Praktična primena i informaciona bezbednost

Tokom obuka, zaposleni u javnom sektoru stekli su praktična znanja o primeni veštačke inteligencije u svakodnevnom radu, do generisanja, uređivanja i prilagođavanja različitih vrsta sadržaja. Primena ovih alata omogućava:

  • Jednostavniju pripremu izveštaja, analiza, službenih beleški i drugih dokumenata.
  • Bržu obradu informacija.
  • Efikasniju podršku u izvršavanju svakodnevnih zadataka.

Poseban akcenat stavljen je na bezbednu i odgovornu primenu alata zasnovanih na veštačkoj inteligenciji, uz strogo poštovanje najviših standarda zaštite podataka i informacione bezbednosti.

Biznis Kurir

Ne propustiteDruštvoNe klikćite ništa! Jedan potez dovoljan da ostanete bez novca - Evo kako prevaranti preko Votsapa prazne račune Srba
Mup prevara upozorenje
InfoBizVelika borba za data centre u Evropi: Na stolu milijarde za najtraženiju investiciju današnjice, a evo čemu zapravo služe
data centar
InfoBizDream je dostigao procenjenu vrednost od 3 milijarde dolara: Nova investiciona runda kompaije od 260 miliona dolara, predstavili svoj suvereni AI za države
Veštačka inteligencija obezvređuje diplome
VestiAI otkriva rak dojke 6 godina pre dijagnoze: Tehnologija koja menja medicinu
žena na pregledu, mamografija