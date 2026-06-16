Slušaj vest

Koji je to auto bolji od Moskviča?! Odgovor na pitanje je - hibridni Moskvič, jer ova marka planira da pokrene proizvodnju svog prvog hibridnog automobila 2027. godine.

Generalna direktorka ovog preduzeća, Elena Frolova, rekla je za list Komersant da će se "Moskvičev hibrid definitivno pojaviti", ali nije navodila više detalja.

Moskovska fabrika automobila trenutno sarađuje sa kineskim koncernima JAC i SAIC, sklapajući njihove modele pod sopstvenim brendom. Primera radi, hibridnu verziju ima krosover MG HS, koji se odnedavno proizvodi pod imenom "Moskvič M70".

Pored toga, u ponudi ovog brenda nalazi se i električni automobil "Moskvič 3e", ali je potražnja za njim bila minimalna. Prodavci i dalje pokušavaju da rasprodaju zalihe automobila proizvedenih 2023. i 2024. godine.

Nedavno je objavljeno da i AvtoVAZ radi na razvoju hibridnog krosovera. Kompanija je obećala da će predstaviti prototip ovog modela do 2027. godine, ali nije precizirala kolike su šanse da on uđe u serijsku proizvodnju.

Biznis Kurir/B92.net

Ne propustiteInfoBizNOVI RUSKI MODEL USKORO NA TRŽIŠTU: Za ovom mašinom će se svi okretati, čuvena firma vadi keca iz rukava - Idealan za sve uslove
2.png
NovčanikOvo je bio najpopularniji auto u bivšoj Jugi: Jeftin i neuništiv, svi su verovali da su u pitanju ruska kola, a nisu
shutterstock_2645809661.jpg
InfoBizKraj za čuveni ruski brend u Nemačkoj: Kompanija posle više od 50 godina poslovanja odlazi u stečaj
vehicle-ad-standard-image-191a97d8d0b47c2219c566fde30594ae.jpg
InfoBizU 2025. prodato svega 3 automobila: Kraj za legendarnu Nivu, Lada gasi svetla u zemlji gde je bila jedna od najprodavanijih
profimedia0189219054.jpg