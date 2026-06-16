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Koji je to auto bolji od Moskviča?! Odgovor na pitanje je - hibridni Moskvič, jer ova marka planira da pokrene proizvodnju svog prvog hibridnog automobila 2027. godine.

Generalna direktorka ovog preduzeća, Elena Frolova, rekla je za list Komersant da će se "Moskvičev hibrid definitivno pojaviti", ali nije navodila više detalja.

Moskovska fabrika automobila trenutno sarađuje sa kineskim koncernima JAC i SAIC, sklapajući njihove modele pod sopstvenim brendom. Primera radi, hibridnu verziju ima krosover MG HS, koji se odnedavno proizvodi pod imenom "Moskvič M70".

Pored toga, u ponudi ovog brenda nalazi se i električni automobil "Moskvič 3e", ali je potražnja za njim bila minimalna. Prodavci i dalje pokušavaju da rasprodaju zalihe automobila proizvedenih 2023. i 2024. godine.