Moskvič je prošle godine objavio zvanične fotografije svog novog porodičnog krosovera sa sedam sedišta, koji je u stvari samo ruska verzija kineskog vozila JAC Sehol X8 Plus.

Zvanične informacije o eksterijeru, unutrašnjosti i tehničkim karakteristikama Moskviča 8 su se pojavile u aprilu prošle godine, a u julu je objavljeno da će novi model naći u prodaji na ruskom tržištu tokom oktobra. Kasnije je početak tržišne karijere novajlije odložen za kraj 2024. godine. Međutim, došlo je do novog odlaganja a kako prenosi novinska agencija TASS, pozivajući se na pres-službu brenda, „osmica“ je trebalo da stigne do distributera najkasnije do februara.