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Reč je o jajima izuzetno opasnog invazivnog jabučnog puža (puža jabučara), štetočine koja može naneti katastrofalne štete domaćim ekosistemima i poljoprivredi.

Prizor može delovati gotovo nadrealno: na stabljici trske, kamenu uz obalu jezera ili čak na betonskom zidu kanala, zalepljena je gomilica koja izgleda poput žvakaće gume jarke, neprirodno ružičaste boje. No, ovaj upečatljiv prizor nije delo prirode na koje bismo trebali da gledamo sa divljenjem, već crveni alarm. Reč je o jajima invazivnog jabučnog puža (iz roda Pomacea), vrste poreklom iz Južne Amerike koja se smatra jednom od najgorih svetskih invazivnih štetočina. Njegova pojava predstavlja ozbiljnu pretnju koja zahteva hitnu i odlučnu reakciju.

Nezasiti apetit i uništavanje useva

Proždrljivost je ključna odlika ove vrste. Jabučni puževi imaju nezasit apetit za vodenim biljem, a u područjima gde su se proširili, poput jugoistočne Azije, postali su poljoprivredna noćna mora.

Posebno su opasni za uzgajivače pirinča, gde se mladi puževi i odrasle jedinke hrane tek posađenim biljkama, režući njihove stabljike pri samom dnu, piše Blic. To dovodi do potpunog uništenja useva, a procenjuje se da štete na poljima pirinča mogu dostići i do 50 odsto prinosa. Osim pirinča, ugrožene su i druge kulture poput taroa, kao i autohtone vodene biljke ključne za zdravlje močvarnih staništa.

Fascinantna biologija i neverovatna reprodukcija

Odrasli puževi mogu narasti do impresivne veličine, a neki primerci dostižu veličinu ljudske šake. Njihova prilagodljivost je zapanjujuća – poseduju i škrge i pluća, što im omogućava disanje i u vodi i van nje, kao i preživljavanje sušnih perioda zakopavanjem u mulj.

Ipak, ono što ih čini toliko opasnim jeste njihova neverovatna sposobnost reprodukcije:

Ženka može položiti novo leglo svakih 5 do 14 dana.

Svaka jarko ružičasta nakupina sadrži između 200 i 600 jaja.

Jaja polažu iznad vodene linije kako bi ih zaštitile od grabljivaca i osigurale visok procenat preživljavanja.

Rizik po ljudsko zdravlje

Važno upozorenje: Osim ekološke i ekonomske štete, jabučni puž predstavlja i rizik po ljudsko zdravlje. Poznati je prenosilac parazita Angiostrongylus cantonensis, poznatog kao pacovska plućna glista, koji kod ljudi može uzrokovati eozinofilni meningitis – ozbiljnu bolest. Do zaraze dolazi konzumacijom sirovih ili nedovoljno kuvanih puževa.

Dodatan oprez potreban je i pri rukovanju jajima, jer sadrže neurotoksin koji može izazvati iritaciju kože i očiju. Širenje ove vrste potpomognuto je ljudskim delovanjem, prvenstveno kroz trgovinu akvarijumskim kućnim ljubimcima i njihovim neodgovornim puštanjem u prirodu.

Kako sami možete uništiti jaja?

Dok čekate uputstva stručnjaka, jaja možete i sami uništiti. Najbolji način je sledeći:

Obucite zaštitne rukavice.

Pažljivo sastružite grozd sa podloge.

Temeljno ga zdrobite kako biste osigurali da se embrioni ne razviju.

Važno je naglasiti da guranje jaja u vodu nije efikasna metoda jer im je za razvoj potreban vazduh. Takođe, treba napomenuti da postoji i bezopasna sluzava gljiva koja stvara slične ružičaste nakupine, ali u slučaju sumnje uvek je bolje reagovati. Ključna mera prevencije ostaje odgovorno ponašanje – nikada ne puštajte akvarijumske životinje i biljke u prirodu.