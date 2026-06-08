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Zlatno vreme za investitore polako se vraća i to na velika vrata! Tržište je još jednom pokazalo svoju snagu i otpornost na globalna dešavanja, a za učesnike sledi još bolji period i svi oni sa nestrpljenjem čekaju dalja dešavanja. Ovih dana u fokusu je tržište akcija koje je eksplodiralo u prethodnim nedeljama, a veoma brzo očekuju nas novosti koje će onim najspremnijima dati šansu za velike profite. Kada se priča o novinama na tržištu, naglasak je kao i skoro uvek do sada o Tesli. Kompanija Ilona Maska vraća se na velika rata i trenutno njene akcije okupiraju pažnju mnogih investitora, a oni najupućeniji spremaju se i za novine koje će cenu akcije ponovo dovesti do rekordnih nivoa. Pogledajte trenutne cene akcija vodećih svetskih kompanija.

Nekoliko je razloga zašto je Tesla ponovo u narednim danima najinteresantniji i najprimamljiviji izbor na tržištu. Ova kompanija se nalazi na listi indeksa S&P500, koji u prethodnim nedeljama doživljava veliki rast. Tržište akcija se potpuno vratilo na stare staze slave, a neke od glavnih kompanija poput Tesle, predvodnici su novog pozitivnog talasa. U današnje vreme ulaganje u cene akcije najvećih svetskih kompanija nije dostupno samo velikim investitorima, već i običnim ljudima. Ovakva ulaganja sve su prisutnija i među našim stanovnicima, jer online platforme nude mogućnost da iz svoje dnevne sobe uz par klikova možete biti učesnici na globalnom tržištu. Tako na primer putem KapitalRS platforme možete veoma lako investirati u cenu akcije Tesle, a ostale kompanije iz indeksa S&P500 možete pronaći na ovoj platformi pod oznakom USA500. Registrujte se potpuno besplatno i istražite svoje trgovačke mogućnosti.

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Da je Tesla trenutno vodeća na svim poljima govori i promena njenog poslovanja i potpuno preuzimanje primata kroz veštačku inteligenciju! U poslednje vreme u ekonomskim krugovima priča se da je Tesla sve više okrenuta robotima i veštačkoj inteligenciji, pa mnogi smatraju da automobili više nisu jedini fokus kompanije. Iako Tesla i dalje pravi električne automobile, sve više pažnje privlače njihovi humanoidni roboti i planovi za buduće AI tehnologije, a svi znamo u kakvom naletu se nalazi ova oblast. Posebno je pažnju privukao Optimus, Teslin humanoidni robot, za koji Ilon Mask tvrdi da bi u budućnosti mogao da postane čak važniji deo biznisa od samih automobila. S obzirom da je veštačka inteligencija u najvećem rastu od njenog nastanka, ova promena pravca poslovanja kompanije omogućiće joj rast velikih razmera. Trguj cenama akcije Tesle brzo i lako. Sledeći, i možda glavni razlog zašto treba požuriti sa ulaganjem u cenu akcije Tesle je i novina u tehnološkoj oblasti poput SpaceX-a. SpaceX je vodeća privatna svemirska kompanija koja kroz rakete Falcon i satelitsku mrežu Starlink redefiniše pristup svemirskim tehnologijama i globalnim komunikacijama. Ono što je trenutno najvažnija vest je da se kompanija trenutno priprema za istorijski izlazak na berzu, što bi moglo predstavljati najveći IPO u istoriji! Ova vest je izazvala pravo uzbuđenje među učesnicima, a s obzirom da je njen osnivač Ilon Mask, sasvim je jasno kako će se ovo odraziti na cenu akcije Tesle. Upravo SpaceX je glavni razlog zašto se investitorima savetuje što pre da ulože u cenu akcije Tesle koja bi u narednim danima uoči izlaska SpaceX-a na tržište mogla da doživi najveći rast! Ilon Mask kroz SpaceX i Teslu pravi jedan jak “tech ekosistem” koji podiže interes investitora i stvara osećaj da je nešto veliko u najavi. Zato je i priča o SpaceX-u i njegovom širenju ili izlasku na berzu donelo ogroman optimizam oko Tesle i pozitivan momentum kod ljudi koji se ne pamti i koji će cenu akcije podići do neslućenih razmera. Prašina se već podigla i nema razloga da propustite ovu priliku koja je veoma retka, a ne treba vam ni puno znanja i iskustva kako biste uvideli dešavanja u narednim danima. Naučite kako da trgujete cenama akcija potpuno besplatno na našoj platformi.

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