KOLIKO PENZIJE VAM SLEDUJE NAKON 15 GODINA RADA: Ovo je detaljna računica - Sve zavisi od jednog faktora

Penzija posle 15 godina radnog staža, u zavisnosti od plate tokom radnog veka, biće iznos sa kojim će najstariji građani jedva preživljavati. U nekim slučajevima, penzija će biti toliko niska, da će država morati da dotira kako bi penzioner primao zakonski propisanih 25.000 dinara.

Jedan od uslova za odlazak u penziju je, pored dovoljnog broja godina života, i najmanje 15 godina radnog staža.

Dakle, muškarci koji imaju 65 i žene koje su napunile 63 godine i osam meseci, a uz to su najmanje 15 godina radili, mogu da se penzionišu, ali će njihova primanja tada biti izuzetno niska.

Kolika je penzija posle 15 godina staža

Nakon što su početkom godine povećane penzije, najstarijim građanima koji su 'nakupili' 15 godina radnog staža, na mesečnom nivou pripalo je svega 10.715 dinara. Jasno je da je to iznos od kojeg ne može da se preživi.

S obzirom na to da je iznos penzije toliko nizak, država je dužna da ovim penzionerima dotira još sredstava, i to do iznosa od 24.987 dinara, kolika je minimalna penzija za 2024. godinu. Minimalna penzija je iznos koji pripada građanima koji su ispunili uslove za penziju, ali je penzija koja im je utvrđena manja od najnižeg iznosa koji utvrđuje Zakon o PIO.

U tom slučaju, država dodaje iznos razlike između penzije koja je obračunata i zakonom utvrđenog minimuma, što znači da nije važno da li je neko ostvario minimalni radni staž od 15 ili je radio 40 godina – ako je njegova penzija manja od zakonskog minimuma, država će dotirati razliku.

U praksi, minimalnu penziju primaće oni građani koji su radili za minimalac, poput trgovaca ili ugostitelja, ali i oni koji su radili kratko, recimo minimalnih 15 godina.

Ko je, dakle, 15 godina radio za minimalac, njemu sleduje minimalni iznos, jer bi obračunata penzija bila manja od minimalnih 24.987 dinara.

Naravno, što je veća plata tokom radnog veka, veća je i penzija, ali s obzirom na to da u formulu za obračun visine penzije ulaze i godine radnog staža, takođe važi pravilo da što se duže radi, primanja u starosti su veća.

Prema pojedinim računicama, penzija za građane koji su radili 15 godina, ali za iznos veći od minimalnca, neće biti veća od 30.000 dinara.

