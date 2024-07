Novo turističko mesto koje će za par godina da eksplodira: Apartmani idu ko alva - cene još uvek niske

Na samoj granici sa Rumunijom, u Istočnoj Srbiji nalazi se jedan od bisera srpskog turizma. Za one koji su imali prilike da ovde provedu nekoliko dana, Srebrno jezero je mesto koje, kako kažu, čuva tajnu savršenog odmora.

Do skoro su na njemu boravili samo vlasnici kuća i vikendica, a od pre par godina kreće ekspanzija izgradnje apartmana. Zoran Vasiljević, direktor Fast Projekta, firme koja se bavi izgradnjom I prodajom apartmana na Srebrnom jezera potvrđuje da je ovo destinacija koja iz godine u godinu postaje sve atraktivnija.

- Sve više turista nam dolazi, u poslednjih par godina Srebrno jezero konstantno beleži porast broja noćenja. Fast Projekt u ponudi ima tri vrste apartmana. Pre svega to su završeni i uknjiženi apartmani, zatim oni koji su završeni 80 odsto, a imamo u ponudi i apartmane u izgradnji. Za ove poslednje početak radova planiran je za septembar mesec, jer smo morali da stopiramo gradnju zbog velikog broja turista.

Naš sagovornik navodi da se najviše traže apartmani u izgradnji i to najčešće zbog cene koja je niža i do 150 evra po kvadratu.

- Naravno da su apartmani u izgradnji povoljniji, pa tako za kompletno završen i uknjižen treba platiti 1.300 evra po kvadratu, za one u kojima je završeno 80 odsto radova cena je 1.100, dok će kvadrat za one koje počinjemo da gradimo na jesen biti maksimum 1.000 evra. U pitanju su apartmani od 30 do 35 kvadrata, obično imaju odvojenu spavaću sobu, čajnu kuhinju, dnevni boravak, kupatilo i terasu, a naša firma je jedina na Srebrnom jezeru koja uz svaki apartman nudi i parking mesto. To košta dodatnih 2.000 evra, ali imate taj komfor da vas uvek čeka slobodan prostor za parkiranje, što je naročito važno u jeku turističke sezone.

Apartmane na Srebrnom jezeru, tvrdi Vasiljević, kupuju Beograđani, Kraljevčani, Kragujevačani, ali ima i kupaca iz Zrenjanina i Novog Sada. Kako kaže, najmanje ih je iz okoline.

- Polovina kupaca apartmane koristi za sopstveni odmor, dok ih druga polovina izdaje tokom sezone. Mnogi su se i doselili ovde i od marta do oktobra borave na jezeru. To su uglavnom penzioneri, ali i svi oni koji žele mir i tišinu, zdrav život i beg iz velikih gradova.

Prema rečima našeg sagovornika firma Fast Projekt gradi apartmane na 100 do 120 metara od vode, odnosno u drugoj liniji. Navodi da je upravo to jedan od glavnih zahteva njihovih klijenata - da nisu na šetalištu jer žele da se sklone od gužve i buke.

- Ko hoće mir i tišinu bira naše aprtmane. Takođe, nudimo im i brojne pogodnosti prilikom kupovine, pre svega mogućnost plaćanja u više rata. Procedura ide tako da sklopimo predugovor kod notara, navede se tačno koliko će biti učešće i u koliko rata će klijent platiti do završetka radova. Sve je u dogovoru sa kupcem. Uglavnom daju 30 odsto učešća i isplate na dve do tri rate. Malo je onih koji plaćaju sve odjednom, a opet za njih imamo benefit da ako iskeširaju apartman dobiju džabe parking mesto. Što se tiče režija one su minimalne pa tako usluga vođenja zgrade košta oko 500 dinara mesečno, a 700 ide u fond i na zajedničku potrošnju struje i čišćenje.

Naš sagovornik objašnjava da Srebrno jezero pre pet godina nije ni postojalo na turističkoj mapi Srbije i da se sve izgradilo u poslednjih pet do šest godina.

- Sada koliko god da izgradimo sve i prodamo. Za dve godine otišlo je oko 1.000 apartmana, a ostalo je svega još pedestak u ponudi. Sve je danas ovde uređenije, urađena je nova kanalizacija, ulična rasveta, staza oko jezera, radi se jedna od najlepših marina na celom toku Dunava i to ne samo u Srbiji nego i šire, gde će moći da pristane veliki broj čamaca, jahti, pa čak i kruzera...

Uskoro se očekuje i otvaranje mosta kod Ramske tvrđave, pa će tako još jedan milonski grad kakav je Temišvar biti još bliži ovoj destinaciji:

- Imaćemo na samo stotinak kilometara grad iz koga će nam dolaziti još veći broj turista. Rumuni su za sada jedini strani gosti koji specijalno dolaze na Srebrno jezero, ostali uglavnom samo svrate da prenoće na putu za Grčku,Tursku ili Bugarsku. Ostanu najviše dve do tri noći.

Vasiljević ističe da sezona za kupovinu apartmana na Srebrnom jezeru ne postoji.

- Nekada je od januara do marta sve bilo mrtvo, ali ove godine smo dosta prodali baš u tom periodu.

Osim kupanja u Srebrnom jezeru, ovaj kraj na samo 20 minuta vožnje kolima nudi brojne aatrakcije i znemenitosti poput posete manastiru Tumane i Golubačkoj tvrđavi, zatim je tu i prelepa Ramska tvrđava, manastir Nimnik, i svetski poznat Viminacijum koji se nalazi na nekih 40 minuta od jezera.

- Ovaj kraj ima veliki turistički potencijal, ali, da se razumemo, ne za one koji bi da im gosti ostanu po dve ili tri nedelje. Ovde se uglavnom dolazi na pet do šest noćenja, a zbog blizine velikih gradova čest je scenario da se tokom leta skokne na nekoliko produženih vikenda, što je idealno za poslovne ljude koji žele kratak beg iz gradske vreve.