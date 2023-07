UNICEF pokrenuo dodatnu psihološku podršku za mlade tokom krize

Traumatični događaji koji su se desili u našoj zemlji duboko su potresli čitavo društvo, izazivajući širok spektar emocija, od straha i besa do tuge i opšte uznemirenosti. U želji da pomogne mladima da prebrode ovaj period, UNICEF je pokrenuo dodatnu sekciju na platformi „Sve je ok“ koja se odnosi na podršku tokom krize, a u okviru koje se može zakazati besplatno psihološko onlajn savetovanje.

Uobičajeni problemi s kojima se adolescenti suočavaju u burnom periodu odrastanja često prevazilaze njihove snage, a krizne situacije mogu izazvati misli i osećanja s kojima se teško mogu sami izboriti. Svi koji se osećaju uznemireno i preopterećeno, proživljavaju strahove i žele da razgovaraju sa stručnim licem, mogu jednostavno zakazati razgovor u terminu koji im odgovara popunjavanjem formulara na „Sve je ok“ sajtu.

Ova platforma, razvijena uz pomoć UNICEF-a kao podrška mentalnom zdravlju, već skoro pune dve godine je važna adresa na kojoj mladi uzrasta od 15 do 30 godina mogu potpuno anonimno da četuju ili razgovaraju onlajn sa psihologom, kao i da pročitaju mnoštvo edukativnih tekstova o različitim problemima koji su tipični za ovo životno doba. Nakon skorašnjih tragičnih događaja uvedeni su dodatni termini za razgovor sa psihologom. Onlajn savetovalište u krizi dostupno je radnim danima od 10 do 12 i vikendom od 10 do 18 časova.

U razgovoru koji traje 45 minuta savetnik će pružiti podršku mladoj osobi da prepozna i izrazi misli, osećanja i ponašanja, sagleda situaciju koja izaziva tegobe i nađe prihvatljivo, konstruktivno rešenje. Po potrebi, savetovanje može da se obavi sa celom porodicom. Nekad se završava jednim, a nekada je potrebno više razgovora da bi se postigla željena promena. Pomoć kompetentnog savetnika na isti način mogu potražiti i roditelji i nastavnici.

„Razgovor sa decom i mladima o svemu što ih tišti prvi je korak koji će im pomoći da se osećaju bezbedno i da se lakše nose sa traumatičnim događajima koji se dešavaju oko njih. Sve mlade osobe od 15 do 30 godina kojima je potreban razgovor i svi zabrinuti roditelji ili nastavnici koji se teško nose sa krizom treba da znaju da su stručnjaci sa platforme ,,Sve je ok’’ tu za njih da ih saslušaju i pomognu,“ istakla je psihološkinja, Jelena Radovanović.

Mladi na ovoj platformi mogu razgovarati s psiholozima i o ostalim dilemama i problemima s kojima se susreću u svakodnevnom životu. Pored toga, stalno se dopunjava baza tekstova, interaktivnih upitnika i vebinara koji im mogu pomoći da bolje razumeju svoje brige i strahove, učeći kako da se s njima nose.

Ne možeš da se izboriš sa teškim trenucima? Zakaži besplatan razgovor sa psihologom ili anonimno četuj sa psihologom na Svejeok.rs. Ukoliko ti je odmah potrebna pomoć, pozovi neki od SOS centara za psihološku podršku, takođe anonimnu. U oba slučaja, sa druge strane je stručna osoba, spremna da te strpljivo sasluša i što pre pruži adekvatnu podršku da prebrodiš krizu.