Slušaj vest

U Nemačkoj kugla sladoleda ove godine košta u proseku između 1,80 i 2,50 evra, što je i dalje jeftinije nego u mnogim drugim evropskim zemljama gde cene dostižu oko 3 evra. Uprkos rastućim troškovima i inflaciji, proizvođači pokušavaju da održe pristupačne cene uz visok kvalitet i sveže sastojke.

Prema podacima Udruženja italijanskih proizvođača sladoleda (Uniteis), cena kugle sladoleda u Nemačkoj ove godine je u proseku između 1,80 i 2,50 evra, javlja nemačka novinska agencija (DPA).

Predsednik udruženja, Augusto De Pelegrin, ističe da su cene i dalje umerene u poređenju sa ostatkom Evrope.

- Mi smo među najjeftinijima u Evropi - rekao je tokom predstavljanja ovogodišnjeg ukusa godine u berlinskoj poslastičarnici "Caffè e Gelato“. U zemljama poput Italije ili Španije, dodaje, cena kugle sladoleda često dostiže 3 evra.

Skuplje u Italiji i Španiji

- Trudimo se da cene održimo što je moguće nižim - rekao je De Pelegrin.

Sladoled od čokolade Foto: Shutterstock

Međutim, inflacija utiče i na poslastičarnice.

- Mnogi ljudi i danas upoređuju cenu sladoleda sa cenama od pre 30 ili 40 godina, kada je kugla koštala 70 ili 80 feninga. Ali čak je i litar benzina tada koštao otprilike upola manje nego danas - odgovorio je De Pelegrino.

Troškovi života su danas generalno viši nego što su nekada bili.

Nudimo različite ukuse sladoleda

Za mnoge porodične poslastičarnice, zanat i strast su na prvom mestu. U berlinskom "Kafeu e Gelato", koji se nalazi na Potsdamskom trgu, kugla sladoleda košta između 2,50 i 3 evra, u zavisnosti od vrste. Tokom letnje sezone u ponudi je čak 36 ukusa, a svi se svakodnevno pripremaju sveži.

- Svežina i kvalitet sastojaka su ključni za dobar sladoled - naglašava majstor za sladoled Fabio Čividino.

Prema De Pelegrinu, kvalitet sladoleda u Nemačkoj je posebno izuzetan.

- Radimo kao i nekada - kaže on i ističe da mnoge poslastičarnice porodične neguju tradiciju i zanatski pristup.

- Verujem da smo čuvari tradicije - dodaje.

On sam je treća generacija koja vodi poslastičarnicu u Kulmbahu, u Bavarskoj.

"Pinokio“ - ukus godine 2026.

Ovogodišnji "ukus godine“ zove se Pinokio. To je kombinacija sladoleda od mleka i sorbeta od jagode, ukrašen grisinijem ili malim vaflama umočenim u čokoladu. Inspiracija za ime dolazi iz književnosti - italijanski pisac Karlo Kolodi, autor čuvenog dečjeg lika Pinokija, ove godine bi napunio 200 godina.

Udruženje Uniteis svake godine predstavlja novu kreativnu kombinaciju ukusa, koja ima za cilj da promoviše inovacije, ali i da očuva bogatu tradiciju pravljenja sladoleda.