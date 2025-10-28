Slušaj vest

Jedna žena ostala je u potpunom šoku kada joj je pub-restoran u Londonu pokušao naplatiti astronomsku naknadu za donošenje vlastite rođendanske torte na proslavu. Svoje iskustvo podelila je na TikToku, a priča je brzo postala viralna.

Naknada za posluženje torte

Helena Moody ispričala je da je njena devojka unajmila pub za proslavu rođendana, a ona je unapred poslala mejl da proveri da li može da donese tortu i tako smanji troškove.

- Znamo da London zna da preteruje sa cenama, ali ovo što sam doživela nateralo me je da guglam koliko bi koštala stanarina u Brightonu, jer možda moram da se preselim – rekla je Helena u videu.

Iz puba su joj odgovorili da nema problema, ali da će morati platiti takozvanu "cakeage" naknadu.

- Šta je to? Verujem da ste ovo upravo izmislili – komentarisala je Helena.

Naplaćuju uslugu po osobi

Iako razume da manji lokali žele da zarade na posluženju torti i deserata, istakla je da pub uopšte ne prodaje torte.

- Pomislila sam: "Dobro, kolika je ta ‘cakeage’ naknada?“ očekujući da će biti oko 20 ili 30 funti po stolu – što je već skupo. Ali pub mi je javio da je naknada 7 funti (oko 8 evra) po osobi – dodala je.

Pošto je na proslavi bilo 20 ljudi, ukupan iznos naknade iznosio bi 140 funti (161 evro) za donošenje obične torte. Kada je pojasnila broj gostiju, pub je ostao pri svojoj odluci.

Izašli sa tortom na ulicu i zapalili svećice

Međutim, Helena se nije dala obeshrabriti. Kada je proslava počela, izašla je s tortom napolje, izvadila sveće i cela grupa je pevala "Srećan rođendan".

- Dok smo pevali, jedan od članova osoblja je izašao i rekao: „O, jako mi je žao, ovo ne možete ovde, moraćete da stojite preko puta“ - ispričala je Helena i zaključila:

- Eto vam, afera ‘Torta’ i kapitalistička kontroverza su završene. Znate šta, nema mesta za život kao što je u Londonu - ovde će vas bankrotira i uništiti vam pluća, zaključila je ona.