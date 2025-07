Želela je samo da što bolje obavi svoje zadatke i sasvim logično da za to bude i plaćena. Međutim, muke su tek tada počele. Već prvog dana osetila je neprijatne situacije u kojima su je radne kolege ismevale i ponižavale. Verovala je da je to samo početak i da će se stvari popraviti. Ne samo da se nisu popravile, već su iz dana u dan postajale sve gore i nepodnošljivije. Uvrede su se množile, kao i broj prekovremenih sati.

Bilo joj je toliko teško da je D. A. svaki put pred vratima firme zastajala, prekrstila se i zamolila dragog Boga i Gospu da joj daju snage da izdrži. Svojima kod kuće ništa nije govorila, iako su primetili da je naglo počela da gubi na težini i da se s posla vraća potpuno iscrpljena. Kada bi je pitali šta se dešava, odgovarala bi da se još nije privikla na novu zemlju, nove ljude i da ima malo više posla. Ukucani su to prihvatili kao istinu, iako je sve to bilo daleko od istine.

– Ne mogu ni da pobrojim koliko i kakvih uvreda i poniženja sam doživela. Posao koji smo trebalo da radimo moja koleginica i ja od 7 do 9 i 30, ostavili su meni da radim sama, i sve to da završim sat ranije. Koleginica koja je trebalo da mi pomaže hodala je za mnom i samo ponavljala: „šnel, šneler, šneler...“. U tome su joj se pridruživali i drugi, uz smeh i ruganje. Kako prvih dana nisam ni znala šta to znači, pitala sam kod kuće, pa su mi rekli da to znači da radim brže. Bila sam zbunjena i uplašena, jer sam radila nestvarno brzo, obavljajući posao za dvoje. Odlučila sam da i dalje ćutim i ništa ne govorim porodici – priseća se D. A. traumatičnih trenutaka.