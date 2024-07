ŠTA SE DEŠAVA KADA KASNITE SA ISPLATOM KREDITA? Gavrilović: Ako ne platite, banka će aktivirati sredstva... MOŽETE OSTATI BEZ DOMA

Neredovne plate i variranje datuma isplate mogu dovesti građane do dodatnih finansijskih problema, naročito one koji su kreditno zaduženi. Veliki razmak između datuma isplate zarade i dospeća kredita može uzrokovati kašnjenje u otplati mesečne rate, što može dovesti do obračunavanja zatezne kamate i evidentiranja kašnjenja u Kreditnom birou, što utiče na kasniju kreditnu sposobnost.

O ovim problemima govorio je Dejan Gavrilović iz udruženja Efektiva u emisiji "Puls Srbije".

Dejan Gavrilović je istakao mnoge izazove sa kojima se građani suočavaju kada uzimaju kredite.

- Krediti u švajcarcima su bili veliki problem, a sada vidimo slične probleme sa stambenim kreditima u evrima zbog rasta kamatnih stopa. Banke se često predstavljaju kao partneri dok uredno plaćamo kredit, ali čim nastane problem, taj odnos se menja - kaže Gavrilović.

foto: Kurir televizija

Gavrilović je napravio uporednu analizu kamatnih stopa u Srbiji i zemljama bivše Jugoslavije.

- Pre nego što je Narodna banka Srbije donela odluku o ograničavanju kamatnih stopa, kamatne stope u Srbiji su bile znatno više nego u regionu. Dok su u Sloveniji, Hrvatskoj, Bosni i Makedoniji kamatne stope na stambene kredite bile fiksne i maksimalno do 5%, u Srbiji su građani plaćali kamatne stope od 6% pa naviše - istakao je.

Kašnjenje u otplati kredita može imati ozbiljne posledice.

- Svaka banka ima svoje procedure za kašnjenje u otplati kredita. U početku, kašnjenje od nekoliko dana možda nije alarmantno, ali duže kašnjenje signalizira ozbiljne probleme - kaže Gavrilović.

Gavrilović je naglasio da banke često vrše pritisak na dužnike.

- Neke banke kontaktiraju dužnike telefonom, posetama, pa čak i zovu komšije i rodbinu. To nije dozvoljeno, ali se dešava - objašnjava on.

Kada dužnici ne uspeju da reše kašnjenje u otplati kredita, banke mogu raskinuti ugovor i zahtevati ceo iznos kredita sa zateznom kamatom.

- Ako dužnik ne može da plati, banka može aktivirati sredstva obezbeđenja, kao što je hipoteka na stan. Prodaja stana je često poslednja mera, ali može dovesti do toga da dužnik ostane bez doma i dalje duguje banci - kaže Gavrilović.

Kurir.rs

