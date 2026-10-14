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Dok jedni još uživaju na plažama Turske i Kipra, gde temperature mora i u oktobru dostižu 27 stepeni, drugi već rezervišu letovanje za narednu godinu, nastojeći da iskoriste popuste koji na pojedinim destinacijama dostižu čak 60 odsto. Turistička sezona više se ne završava poslednjim danima septembra, interesovanje za putovanja raste, a sve veći broj građana odlučuje se za ranije rezervacije kako bi izbegao više cene i ograničen izbor smeštaja u jeku sezone.

O tome koliko se promenio način na koji građani Srbije planiraju odmor, zašto hoteli postaju konkurentniji privatnom smeštaju i koliko se može uštedeti blagovremenom uplatom aranžmana, govorio je Milan Lainović iz Asocijacije turističke industrije Srbije.

Letnja sezona traje sve duže, a cene u oktobru znatno niže

Iako je kalendarski jesen već počela, na pojedinim mediteranskim destinacijama turistička sezona i dalje traje gotovo istim intenzitetom kao tokom leta, a povoljne vremenske prilike, toplo more i niže cene aranžmana privlače putnike koji žele da izbegnu najveće letnje gužve.

Milan Lainović iz Asocijacije turističke industrije Srbije, koji se nedavno vratio iz Antalijske regije u Turskoj, ističe da se produžavanje sezone primećuje iz godine u godinu, kao i da je oktobar postao sve privlačniji mesec za odmor.

- Prošle godine smo mi radili do negde početkom oktobra. Ove godine čak do kraja oktobra, i ući ćemo i u novembar, verovatno. U Antalijskoj regiji je temperatura mora 26, 27 stepena i nikad toplije more nije, kažu ovi ljudi koji žive tamo i koji rade. Veliki broj putnika izabralo je baš taj deo meseca da boravi da putuje, da se odmara i da letuje u tom periodu, jer je more toplije nego što je vani, otprilike temperatura je takva - rekao je Lainović za Blic.

Kako objašnjava, potražnja za oktobarskim aranžmanima nije zanemarljiva, što potvrđuje i popunjenost hotela u Turskoj, dok turističke agencije iz Srbije imaju organizovane čarter letove do kraja meseca.

Letovanje za 2027. godinu već se prodaje: Popusti do 60 odsto

Dok ovogodišnja sezona još traje, turističke agencije već primaju rezervacije za leto 2027. godine, a prema rečima Lainovića, upravo u tom periodu putnici mogu da ostvare značajne uštede.

Na pojedinim destinacijama, među kojima je Turska, najavljeni popusti dostižu od 50 do 60 odsto, dok mogućnost plaćanja na rate omogućava porodicama da troškove odmora rasporede tokom više meseci.

- Počeli smo sa rezervacijama za letnju sezonu 2027. Veliki broj ljudi već razmišlja o tome, jer koriste ozbiljno velike popuste. Na nekim destinacijama, kao što je na primer Turska, imate od 50 do 60% popusta. Ako vi možete, imate mogućnost da rezervišete svoj odmor i da dobijete odmor, to je onda fantastična stvar, jer jedna porodica uštedi ozbiljan novac - rekao je Lainović.

On objašnjava da je praksa ranog rezervisanja već dugo zastupljena u evropskim zemljama, gde građani unapred planiraju godišnje odmore i na taj način lakše usklađuju troškove putovanja sa ostalim izdacima domaćinstva.

Hoteli sve popularniji: Cene apartmana i hotelskog smeštaja gotovo izjednačene

Jedna od značajnijih promena u turističkim navikama građana odnosi se na izbor smeštaja, posebno u Grčkoj, gde su apartmani godinama bili jedan od najčešćih izbora srpskih turista.

Lainović objašnjava da je razlika u cenama hotelskog i privatnog smeštaja poslednjih godina postala znatno manja, zbog čega sve više putnika procenjuje da im hotel pruža više pogodnosti za sličan iznos novca.

Prema njegovim rečima, upravo odnos cene i usluge postaje presudan pri izboru smeštaja, a povećanje cena privatnih apartmana doprinelo je tome da hotelski aranžmani budu konkurentniji.

- Veliki broj putnika, pogotovo u Grčkoj, drastično se to pokazalo, odlučilo se na hotelske kapacitete, jer jednostavno hoteli nisu više toliko skupi u odnosu na apartmane koji su ove godine povećali cene apartmana. Hotelski gosti su u ovom trenutku u prednosti, jer prosto daju veću mogućnost, veći i standard i luksuz - istakao je Lainović.