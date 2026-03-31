Slušaj vest

Pogled na Rijeku i ceo Kvarner. Na tržištu vredi 800.000 evra, a u ovoj priči samo 10.000. Načelnik Lovrana u čudu objašnjava kako je isti predmet u dva sudska postupka dobio potpuno različita rešenja.

"Ovde se radilo o pojedinačnom ispravnom postupku, sud je dao za pravo navodnom vlasniku terena da je on kupio taj teren, odnosno njegovi preci pre 56 godina, ali bez ugovora, bez ikakvog dokaza i bez ijednog svedoka", rekao je načelnik opštine Lovran Bojan Simonič.

Zapušteno zemljište

Zemljište u Zahejima potpuno je zapušteno. Stepenište koje vodi do njega održavaju komšije, a ni njihovo svedočenje na sudu, koje je u prvom postupku sudija prihvatila, za drugu sudiju nije imalo nikakvu pravnu težinu. Nerado govore pred kamerom i mole za zaštitu identiteta.

"Pred svedocima je taj gospodin više puta izjavio da nikada nije koristio taj teren i da mu je otac rekao da ga je kupio. Jedini svedok mu je bila supruga, koja nije poznavala njegovog oca. Svi susedi koji ovde žive više od 60 ili 70 godina ne sećaju se da je neko od njih koristio taj teren niti da je rekao da ga je kupio", rekao je meštanin naselja Zaheji u Lovranu.

Priznanje vlasništva uz dva svedoka

Reč je o slučaju poznatom u pravu kao "PIP – pojedinačni ispravni postupak", odnosno zemljišno-knjižnom postupku kojim sud uz dva svedoka može priznati vlasništvo nad nekretninom.

"Svi su šokirani jer niko nije očekivao da se ovako nešto može dogoditi – da nepoznata osoba dođe i upiše se kao vlasnik nečega sa čim nikada nije imala nikakve veze", istakao je meštanin naselja Zaheji u Lovranu.

Iz Ministarstva pravosuđa Hrvatske stigao je pisani odgovor.

"Dve sudije su rešavale zemljišno-knjižni predmet iz vašeg priloga i donele različite odluke jer su u postupcima samostalne i nezavisne. U pojedinačnom ispravnom postupku odlučuje se na osnovu isprava i drugih dokaza kojima se utvrđuje verovatnoća jačeg prava. Opština Lovran, kao i svako ko smatra da mu je ispravljenim upisom povređeno pravo, ima pravo da podnese tužbu za ispravku", poručuju iz Ministarstva pravosuđa i uprave Republike Hrvatske.

Ovo nije izolovan slučaj, kaže načelnik Lovrana. Na zapušteno zemljište koje niko godinama ne koristi dolazi nepoznata osoba i uz pomoć svedoka upisuje se kao vlasnik.

"Činjenica je da svi znaju i razumeju šta se ovde dešava. Problem je što se takve stvari ne smeju dozvoljavati", rekao je Simonič.