"To nije fundamentalni pad tržišni, to je pad zbog tekućih dešavanja u zemlji, odnosno pre svega u Beogradu i Novom Sadu, ali cene zakupa nekretnina u kontinuitetu prate inflaciju i to što neko kaže da je imao pre 10 godina cenu koja je sada duplirana, manje-više je toliko umanjena i vrednost novca i to je trend svuda u svetu", naveo je Seneši.