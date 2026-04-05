Okružni zatvor u Zrenjaninu kupio je ovog meseca priplodnog ovna. Ova nabavka izuzeta je od primene Zakona o javnim nabavkama, jer je njena procenjena vrednost manja od pragova do kojih se Zakon ne primenjuje. Vrednost ugovora sklopljenog sa jednim fizičkim licem iznosi 112.000 dinara sa PDV-om, a kako je navedeno u nabavci, trajanje ugovora je 45 dana.

Mnogi su bili u šoku kada su čili da zatvor nabalja priplodnog ovna i svi su imali isto pitanje - šta će im ova domaća životinja?

Međutim, odgovor je vrlo jednostavan zato što u okviru ove ustanove postoji zatvorska ekonomija. Zatvorenici tu obrađuju zemlju, imaju farmu i ribnjak.

Stoga nije neobično da zrenjaninski zatvor nabavlja i seno u rolo balama, usluge klanja svinja, oštrenja noževa, prevoza jagnjadi…

Kako su ranije pisali mediji, na ovoj ekonomiji rade isključivo lica koja su osuđena za blaža krivična dela, a mnogi od njih tokom izdržavanja kazne izuče zanat za ceo život.