Okružni zatvor u Zrenjaninu kupio je ovog meseca priplodnog ovna. Ova nabavka izuzeta je od primene Zakona o javnim nabavkama, jer je njena procenjena vrednost manja od pragova do kojih se Zakon ne primenjuje. Vrednost ugovora sklopljenog sa jednim fizičkim licem iznosi 112.000 dinara sa PDV-om, a kako je navedeno u nabavci, trajanje ugovora je 45 dana.

Mnogi su bili u šoku kada su čili da zatvor nabalja priplodnog ovna i svi su imali isto pitanje - šta će im ova domaća životinja?

Međutim, odgovor je vrlo jednostavan zato što u okviru ove ustanove postoji zatvorska ekonomija. Zatvorenici tu obrađuju zemlju, imaju farmu i ribnjak.

Stoga nije neobično da zrenjaninski zatvor nabavlja i seno u rolo balama, usluge klanja svinja, oštrenja noževa, prevoza jagnjadi…

Kako su ranije pisali mediji, na ovoj ekonomiji rade isključivo lica koja su osuđena za blaža krivična dela, a mnogi od njih tokom izdržavanja kazne izuče zanat za ceo život.

- Za mene rad na ekonomiji znači da mi brže prođe vreme, da naučim nešto korisno oko životinja i poljoprivrede. Na kraju krajeva, zaradi se, dobijamo platu za ono što radimo, a cilj je da prođe vreme - rekao je svojevremeno jedan od zatvorenika.

Biznis Kurir/Zrenjaninski.com

Ne propustiteInfoBizOve patke koštaju od 4 do 20 evra, a u bašti imaju važan zadatak: Nečujne su, a za tili čas će vas spasiti od ovih napasti
patka patke
Moj biznisOvo povrće donosi zaradu od 10.000 evra po hektaru: Lako se gaji, odlično podnosi sušu, a evo kakvi su prinosi
kropmir batat
Moj biznisDonosi 25.000 evra zarade po hektaru, a seje se u proleće: Odličan za zdravlje i puni džepove paora do vrha
shutterstock-1186359577.jpg
Moj biznisZARADA OD OVOG POVRĆA U SRBIJI JE OGROMNA! Isplati se svakom ko ga ima u bašti, a ljudi se otimaju za njega
bašta