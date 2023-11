NIKOLI JE POSAO UVEK IGRA: Počeo da radi još kao dete, sada ODLIČNO zarađuje, a usput se i dobro zabavlja! EVO ČIME SE BAVI

Postigao si uspeh u svom polju kad ne znaš da li je ono što radiš posao ili igra. Ova rečenica ukratko opisuje Nikolu Mitića, koji je čitav svoj život posvetio video igrama. On je samo jedan od oko 2.500 zaposlenih u gejming industriji Srbije koja je samo za poslednjih godinu dana zabeležila neverovatan rast od čak 10 odsto!

- Ljubav prema izradi video igara javila se još u osnovnoj školi kada sam napisao i prve redove koda na Spectrum ZX i Commodore 64. To je bila 1988. godina. U to vreme igre, a pogotovo njihov razvoj bio je rezervisan samo za veoma usku populaciju ljudi. Sećam se kao da je juče bilo kako sam koristio priliku da na svakom velikom odmoru sa drugom proćaskam o programiranju i igrama. Tada su kompjuteri bili u začetku i jedan od najvećih izazova je bio kako staviti celu igru u što manje memorije računara. Na igre nismo gledali kao na biznis, već kao na oruđe preko koga možemo da se izrazimo i budemo kreativni. Mogao bih da kažem da smo bili gikovi pre gikova - priča Nikola.

Kako je vreme prolazilo, krenuli su prvi Nikolini profesionalni angažmani u IT industriji. Ogledali su se u kreiranju veb prezentacija i aplikacija. Oko 2015. godine mobilne igre su već uzele maha, a dokumentacija kao izvor znanja, softveri i distribucija su postali dostupni nekolicini studija širom sveta.

- To me je podstaklo da otvorim svoj studio pod nazivom COFA Games, a sa veoma ambicioznom idejom da kreiramo takozvane multiplayer igre – igre u kojima više od jednog igrača igra u istom okruženju u isto vreme i koje će igrati milioni ljudi. U tom trenutku napuštam i IT industriju, a 2021. počinje moje angažovanje u Playstudios Europe. Ceo moj fokus se preusmerava na mobilne igre i tada počinje prava zabava - navodi Nikola.

U industriju video igara se, pre svega, ulazi iz ljubavi prema igrama, potrebe da budete kreativni i oživite neke od svojih ideja. Ova industrija uspela je da sačuva duh dečije radoznalosti i da su mašta i kreativnost duboko usađeni u kulturu industrije.

- Mislim da se svi i dalje veoma lepo igramo samo što sada uz igru stvaramo i nove proizvode. Naravno, kako u svim industrijama, tako i u našoj, postoje usponi i padovi, ali ako je cilj jasan i očekivanja usklađena, istrajnost se retko dovodi u pitanje. Ako bismo uporedili IT i industriju video igara, rekao bih da je IT zasigurno duže prisutan u našoj zemlji, ima veći broj kadrova, stabilniji je i nosi manji rizik pogotovo za kompanije koje se bave uslugama ili razvijaju sopstveni proizvod. Suprotno tome, izrada video igara je veoma zahtevna i visoko rizična - priča Nikola.

Ovaj iskusni gejmer nam otkriva da se često unapred planira izrada većeg broja igara od kojih se očekuje da samo najbolje uspeju. Standardi su veoma visoki – igre, sa jedne strane, treba da ponude najviši mogući nivo zabave, a sa druge da isprate i zahteve biznisa iz pravca marketinga i prihoda koji generišu.

- Ukoliko treba da povučemo paralelu između IT i gejminga, naša industrija je svakako dobar izbor za nekoga ko želi da rešava kreativne, biznis i tehničke izazove. Ako je IT predvidiv, gejming industrija uopšte nije. Ona stalno nudi nove izazove i zbog toga je privlačna ljudima koji vole da se susreću sa novim stvarima i da pronalaze kreativan način za rešavanje problema - smatra naš sagovornik.

NEKAD DELILI ZNANJE IZMEĐU SEBE U našoj zemlji ljudi još uvek nisu svesni punog potencijala koje industrija video igara ima, ali čini se da se to polako menja i da se sve više priča o gejmingu kao šansi za ozbiljan profesionalni put. - To možemo da vidimo i po tome što sada imamo i formalno obrazovanje, u vidu osnovnih i master studija, kao što su dizajn video igara, katedra za vizuelne efekte, animaciju i gejm art, a koje nije postojalo do pre par godina. Kada sam ja ušao u svet gejminga, učilo se tako što se delilo znanje sa drugim ljudima koji su bili strastveni zaljubljenici u video igre - priča Nikola.

Oko ovih ljudi stvorila se zajednica koja danas čini neverovatan ekosistem industrije i koja zajedno radi na tome da gejming približi svim zainteresovanim koji žele da uđu u ovu industriju. Tako danas imate razne hakatone, gejm džemove, edukativne radionice, a od skoro i Shif2Games projekat, koji se sastoji od TV formata, raznih događaja i sajta na kome su dostupne sve relevantne informacije koje su potrebne radi upoznavanja ove industrije i popularizovanja profesije u gejmingu.

Nikola nam otkriva i kako izgleda radni dan zaposlenog u gejming industriji. Kaže da uglavnom svaki dan počinje pregledom jučerašnjeg, gde se analiziraju performanse igara koje su od značaja za naredne korake. Kako je gejming industrija vrlo dinamična i inovativna, u njihov dnevni zadatak spada i praćenje trendova, konkurencije kao i povremene edukacije, gde zaposleni jedni drugima prezentuju novine koje se dešavaju na globalnom tržištu.

- Važno je ostati u toku, jer se gejming industrija menja i razvija neverovatno brzinom. Da bi sve to bilo izvodljivo bitan je timski rad i sinergija celog tima. U zavisnosti od tima, tokom dana pravimo nekoliko preseka i brejnstorming sesija. Takođe, organizujemo zajedničke ručkove, pauze i trudimo se da, na različite načine, održimo, timsku atmosferu - kaže on. Industrija video igara je u Srbiji u zamahu iako je površina tek zagrebana. U našoj zemlji ona beleži rast iz godine u godinu od oko 10 odsto, što je dobar pokazatelj kojom brzinom se razvija, a samim tim i zahteva kontinuiranu edukaciju.

- Dolaskom novih tehnologija i trendova kao što su veštačka inteligencija i virtualna realnost, ta potreba se samo ubrzava. Gejmingu već sad nedostaju stručnjaci na nekim pozicijama, a očekuje se da potreba za novim profesijama dodatno poraste u bliskoj budućnosti. Zato je bitno da ulažemo u obrazovanje, a pre svega da pokažemo da industrija video igara nije hobi već perspektivna karijera sa brojnim prilikama za razvoj.

