Remontom je obuhvaćemo oko 80.000 pozicija, uključujući i glinokop, a iz sopstvenih sredstava je uloženo 100 miliona dinara.

Kako kaže Miroslav Gajić, generalni direktor, sve mašine su dovedene u ispravno stanje:

- Samo remontom jedne prese za čuveni kikindski žlebnjak, na mesečnom nivou, profit će biti osam miliona dinara veći nego što je to bilo u prethodnom periodu. Reparirali smo peći i sušare. Na glinokopu imamo oko 70.000 tona odležale gline. To je najveće natkriveno skladište gline u Evropi - podvlači Gajić i nastavlja:

- U ovom trenutku na lageru imamo nešto više od 8,5 miliona komada crepa prve klase. U prethodnom periodu je došlo do značajnog pomeranja na tržištu, pre svega, u pogledu cena repromaterijala. Proizvodnja će početi narednog meseca, ali pokušavamo da ne potrošimo ono što ne moramo - precizirao je generalni drektor fabrike koje je važna Kikindi i Srbiji.

Osim na domaće, fabrika "Toza Marković" crep plasira na tržište 17 zemalja, a najviše u Rumuniju, Hrvatsku, Bugarsku i BiH. Zapošljava 350 radnika. U većinskom je vlasništvu JP "Srbijagas" i na spisku državnih preduzeća koji traže nove vlasnike. U septembru će "Toza Marković" obeležiti veliki jubilej - 160 godina postojanja i rada.