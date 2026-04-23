Tehnologija, inovacije i partnerstvo: nemačko-srpska saradnja ulazi u fazu zajedničkog razvoja
Prvi nemačko-srpski forum o tehnologiji i inovacijama okupio vodeće kompanije i eksperte – fokus na veštačkoj inteligenciji, digitalnoj transformaciji i industriji budućnosti
Beograd, 22. april 2026.
U okviru obeležavanja jubileja nemačko-srpske privredne saradnje, u Beogradu je održan Prvi nemačko-srpski forum o tehnologiji i inovacijama, pod nazivom “Connecting Minds. Engineering Tomorrow”, u organizaciji Nemačko-srpske privredne komore.
Forum je okupio predstavnike vodećih nemačkih i srpskih kompanija, tehnoloških lidera, naučno-istraživačkih institucija i inovacionog ekosistema, sa ciljem da se postojeća saradnja dodatno usmeri ka budućnosti i razvije kroz tehnologiju, znanje i zajedničke projekte.
Među učesnicima su bili predstavnici kompanija i institucija kao što su SAP, Siemens, Infineon, Deutsche Bahn Engineering & Consulting, Fraunhofer ISST, Microsoft, kao i domaćih tehnoloških i industrijskih kompanija, koji su kroz niz panela i diskusija otvorili ključna pitanja razvoja industrije u eri digitalne transformacije.
Tokom foruma posebno su istaknute teme koje oblikuju savremenu industriju i poslovne modele - od primene veštačke inteligencije i digitalne transformacije, do razvoja pametnih gradova i jačanja inovacionih ekosistema.
Zajednička poruka učesnika bila je da se konkurentnost u sve većoj meri zasniva na sposobnosti brzog prilagođavanja, integracije novih tehnologija i efikasnog povezivanja znanja, industrije i tržišta.
„Nalazimo se u prelazu ka naprednijoj fazi saradnje - fazi koju sve više definišu tehnologija, znanje i zajedničko stvaranje.U uslovima globalne neizvesnosti, predvidivost i pouzdanost postaju ključne konkurentske prednosti. U takvom okruženju, najviše potencijala imaju partnerstva zasnovana na poverenju, operativnoj jasnoći i zajedničkoj ambiciji.Naša uloga je da povezujemo sisteme - kompanije, znanje i tehnologiju - jer se upravo na tim dodirnim tačkama danas stvara realna vrednost“, izjavio je Filip Simović, predsednik Nemačko-srpske privredne komore.
„Pitanje više nije: da li treba da koristim veštačku inteligenciju? Ključno pitanje je: gde da je ugradim kako bih stvorio dodatnu vrednost? Ko želi da iskoristi pun potencijal veštačke inteligencije mora je uključiti direktno u procese i donošenje odluka, ali ne samo kao alat već kao njihov sastavni deo“, izjavio je Timo Deiner, Direktor za inovacije i tehnologiju za region Centralne i Istočne Evrope u kompaniji SAP.
„Prvi nemačko – srpski tehnoloski forum na izvanredan način skreće pažnju na izazove koji proizilaze iz geopolitičkih promena i disruptivnih tehnoloških transformacija poput veštačke inteligencije i predstavlja važan pokretač inicijativa koje daju optimistična rešenja za budućnost“, izjavio je Günter Krasser, potpredsednik i generalni direktor Infineon Technologies za Rumuniju i Srbiju.
Forum je potvrdio da nemačko-srpska saradnja ulazi u novu fazu razvoja - fazu u kojoj ključnu ulogu imaju tehnologija, inovacije i zajedničko kreiranje rešenja sa visokom dodatom vrednošću.
U tom kontekstu, povezivanje industrije, nauke i inovacionog ekosistema predstavlja osnovu za dalji razvoj konkurentne i održive ekonomije, kako u Srbiji, tako i u širem evropskom prostoru.
Kompanija WMG (Wireless Media Group) je zvanični partner oba događaja, kako svečanog prijema koji se održao 21. aprila, tako i prvog foruma o tehnologiji 22. aprila 2026. godine.
