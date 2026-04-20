"It matters" je slogan ovogodišnjeg takmičenja na kom se nagrađuju najbolji digitalni projekti i kampanje koji su se izdvojili na svim nivoima i ostvarili izuzetne rezultate.

IAB Serbia je produžio rok za prijave radova za MIXX Awards tako da agencije, brendovi i izdavači mogu

Podsećamo da je aktuelan Novi pravilnik koji donosi par novih promena, te da je uvedena još jedna značajna novina koja se odnosi na formiranje savetodavnog tela Savet MIXX-a koje učestvuje u formiranju žirija, daje mišljenje o kategorijama, pravilniku i ključnim aspektima takmičenja.

Na Mixx Awards 2026 biće dodeljene nagrade u 12 kategorija, među kojima je i pet novih: Social Media - Always On, Social Media Campaign, Best Long Form Video, Best TikTok i Advanced Creative/tech use of AI.