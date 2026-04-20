Produžen rok za prijave za MIXX Awards 2026
IAB Serbia je produžio rok za prijave radova za MIXX Awards tako da agencije, brendovi i izdavači mogu prijaviti svoje radove5. maja u 23:59.
"It matters" je slogan ovogodišnjeg takmičenja na kom se nagrađuju najbolji digitalni projekti i kampanje koji su se izdvojili na svim nivoima i ostvarili izuzetne rezultate.
Podsećamo da je aktuelan Novi pravilnik koji donosi par novih promena, te da je uvedena još jedna značajna novina koja se odnosi na formiranje savetodavnog tela Savet MIXX-a koje učestvuje u formiranju žirija, daje mišljenje o kategorijama, pravilniku i ključnim aspektima takmičenja.
Na Mixx Awards 2026 biće dodeljene nagrade u 12 kategorija, među kojima je i pet novih: Social Media - Always On, Social Media Campaign, Best Long Form Video, Best TikTok i Advanced Creative/tech use of AI.
Ove godine članovi žirija su: Bogdan Španjević, NextGame, Andrea Baba, Influencer Manager, Maja Grbović, Idea Marketi, Vera Aćimović, Leo Belgrade, Jana Savić Rastovac, McCann Beograd, Milena Maksić, Ovation BBDO, Đorđe Jovanović, Yettel Bank, Jovana Petrović, L’Oréal, Damir Duraki, Koncern Bambi, Igor Grmuša, Planeta Sport, Marija Šućur, Teads i Goran Jankuloski, Žiška, koji je predsednik žirija.
Učesnici treba da obrate posebnu pažnju na sistem ocenjivanja koji je strukturiran kroz četiri ključna segmenta – strategiju, egzekuciju, kreativnost i rezultate, pri čemu svaki segment nosi po 25% ukupne ocene. Stručni žiri garantovaće objektivnu procenu svih prijavljenih radova. Svaka prijava zahteva i obrazloženje.
Prijave se vrše isključivo kroz online platformu na sajtu mixx.rs.
Dodela MIXX nagrada je 5. juna, u okviru konferencije Digital Day koja se ove godine održava 4. i 5. juna pod sloganom „All That Matters”.
