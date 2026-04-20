Ugovor okvirni sporazum o projektovanju i izgradnji magistralnog gasovoda Šepak – Novi Grad potpisan je u petak, 17. aprila, u Banjaluci.

Ugovor su potpisali direktor preduzeća Sarajevo-gas iz Istočnog Sarajeva Nedeljko Elek i Konvar iz Beograda Miloš Petrović, u prisustvu premijera Republike Srpske Save Minića i ministra energetike i rudarstva Petra Đokića, prenosi Capital pisanje Srne.

Preduzeće Konvar je nosilac konzorcijuma koji će biti izvođač radova u ovom projektu, a čine ga i preduzeća Gastek Inđija, Radis Istočno Sarajevo, Zavod za zavarivanje Beograd i Jokić invest Zvornik, saopšteno je ranije iz Ministarstva energetike i rudarstva Srpske.

Projekat izgradnje magistralnog gasovoda Šepak – Novi Grad se sastoji od tri faze, od kojih prva obuhvata izgradnju primarnog magistralnog gasovoda Šepak-Banjaluka.

Druga faza obuhvata izgradnju priključnih gasovoda, prema gradovima i opštinama koje su na trasi, odnosno planirana je gasifikacija 18 lokalnih zajednica duž trase.

Treća faza obuhvata izgradnju magistralnog gasovoda Banjaluka – Novi Grad. Planirana dužina trase dvosmernog gasovoda je oko 500 kilometara.