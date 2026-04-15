Subotica postaje evropski proizvodni centar američke kompanije AMETEK za njihov O’Brien program, u okviru kojeg se uspostavlja nova proizvodna baza za rešenja iz oblasti procesne instrumentacije i industrijskih sistema, navodi se u saopštenju kompanije.

Nova evropska proizvodna lokacija američkog proizvođača elektronskih instrumenata i mernih uređaja biće u potpunosti operativna ovog aprila i služiće za proizvodnju širokog portfolija O’Brien rešenja namenjenih industrijskoj instrumentaciji i procesnim aplikacijama, prenosi britanski industrijski portal Instrumentation.

U novom pogonu će se izrađivati TracePak i StackPak sistemi grejanih cevnih snopova, negrejani cevni snopovi, kao i GRP instrumentaciona kućišta (Vipak) i GRP zaštitne nadstrešnice, odnosno grejani i izolovani cevni snopovi za transport i zaštitu uzoraka u analitičkim sistemima, sistemi za transport procesnih uzoraka, kao i kućišta i zaštitne jedinice za instrumente i analitičku opremu.

Rešenja u okviru O’Brien portfolija se koriste u naftnoj i gasnoj, petrohemijskoj, energetskoj i procesnoj industriji, gde je neophodna pouzdana zaštita i transport uzoraka u analitičkim i procesnim sistemima.

Do sada su se ovi proizvodi uglavnom dopremali iz fabrika u SAD, što je podrazumevalo duge rokove isporuke i visoke troškove transporta. Kompanija navodi da je cilj otvaranja nove proizvodnje lokalizacija proizvodnje za evropsko tržište, skraćenje rokova isporuke, smanjenje zavisnosti od transatlantske logistike i povećanje fleksibilnosti u realizaciji industrijskih projekata.

Novim ulaganjem Subotica se dodatno pozicionira kao evropski proizvodni hub za O’Brien portfolio, čime se širi postojeća AMETEK baza u Srbiji i uvodi novi proizvodni segment namenjen evropskom tržištu, navodi se u saopštenju.

O’Brien program se do sada nije proizvodio u Srbiji, ali je AMETEK u Subotici prisutan više od decenije i u tamošnjem kampusu proizvodi različite industrijske komponente i sisteme za globalno tržište.

Dunkermotoren je praktično bila prva velika investicija 2012. godine, kada je nemački proizvođač mikromotora počeo sa radom u Subotici, a kasnije je postao deo AMETEK-a.

AMETEK biznis kampus je otvoren 2017. godine u Privrednoj zoni Mali Bajmok i prostire se na oko 10.000 kvadratnih metara, a unutar njega proizvode brendovi kao što su Grabner Instruments (instrumenti za testiranje nafte i gasa, otvoren pogon 2021. godine), MAE (italijanski proizvođač motora), Spectro (analitički instrumenti) i CTS (rešenja za testiranje usklađenosti).