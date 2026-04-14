Nemački maloprodajni lanac za opremanje doma i bašte Hornbach nastavlja pripreme za ulazak na srpsko tržište, a prvi konkretni koraci već su vidljivi kroz urbanistički projekat koji je nedavno bio na javnoj prezentaciji na sajtu Grada Subotice.

Kako je ranije najavljeno iz kompanije, prve mega prodavnice ne očekuju se pre kraja 2027. godine, a iako je realizacija još u pripremnoj fazi, urbanistički projekat pokazuje da je Subotica među prvim lokacijama na kojima bi ovaj nemački lanac mogao da započne svoje poslovanje u Srbiji.

Prodajni centar na gotovo 5 hektara

Urbanistički projekat predviđa izgradnju prodajnog centra građevinskog materijala i opreme Hornbach na uglu Segedinskog puta i Ulice Đorđa Natoševića u Subotica, na parceli površine oko 47.600 m².

Investitor projekta je NC Properties doo Beograd, dok je obrađivač Kubarch doo. Idejno rešenje izradila je kompanija North Engineering doo Subotica.

Lokacija se nalazi u zoni proizvodnje i privrede, u istočnom delu grada, a na parceli trenutno nema izgrađenih objekata.

Kompleks sa prodajom, skladištem i pratećom infrastrukturom

Planirana izgradnja obuhvata više objekata u okviru jednog retail kompleksa:

centralni prodajni objekat,

halu za skladištenje građevinskog materijala,

drive-in zonu sa nadstrešnicom,

trafostanicu i pumpnu stanicu za protivpožarni sistem,

podzemne rezervoare za atmosfersku vodu,

reklamni pilon i prateće sadržaje, uključujući i memorijal na staru fabriku.

ukupna bruto razvijena građevinska površina planiranih objekata iznosi oko 16.485 m²

Za potrebe centra projektovano je i 277 parking mesta za putnička vozila, što ukazuje na format velikog maloprodajnog objekta tipičnog za ovaj lanac.