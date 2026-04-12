Povodom najvećeg hrišćanskog praznika, ministar finansija Siniša Mali uputio je snažnu poruku građanima Srbije, ističući važnost zajedništva i vere u bolju budućnost. U svojoj Vaskršnjoj objavi na Instagramu, Mali je podsetio da simbolika vaskrsenja nosi nadu koja nam je neophodna u savremenim izazovnim vremenima, pozivajući na slogu i istrajnost u borbi za bolju budućnost.

- Želim vam da praznik Hristovog vaskrsenja provedete u dobrom zdravlju i radosti, okruženi ljubavlju i najmilijima.

Vaskrs svedoči o pobedi života nad smrću i tako nas uči da, i u izazovnim vremenima u kojima živimo, nikada ne gubimo nadu i da verujemo u bolju budućnost. Daje nam snagu da istrajemo u borbi za bolje sutra, zajedno, složni.

Hristos Vaskrse! - napisao je ministar.

Vaskršnja radost u domu Siniše Malog ove godine je upotpunjena i na drugačiji način. Pored prazničnih poruka o nadi i zajedništvu, ministar je sa pratiocima podelio i vest o novom članu porodice koji je najviše obradovao njegovog sina. Reč je o kuniću po imenu Šargarepica, koji je u njihov dom stigao kao vaskršnji poklon, a ministar je tom prilikom istakao koliko je važno da deca odrastaju uz životinje.

- Mislim da je važno i lepo za decu da odrastaju sa životinjima, tako da je u našoj kući od danas i kunić Šargarepica, koga je moj sin jako želeo. Dobio ga je na poklon povodom Uskrsa, a već ga svi obožavamo.