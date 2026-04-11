Sudeći po gužvama na Crnogorskom primorju veliki broj građana Srbije odlučio je da vaskršnje praznike provede u toj susednoj nam zemlji. Lepo, sunčano vreme na plaže je danas izmamilo na stotine posetilaca.

- Budva je krcata i mahom su to ljudi iz Srbije i Bosne i Hercegovine. Cene su na nivou zlatiborskih i beogradskih, čini nam se da nije bilo povećanja u odnosu na jesenas. Vreme je toplo, ali temperatura mora nije na zavidnom nivou stoga se baš retko ko odlučio za kupanje. Ljudi se mahom kupaju u otvorenim bazenima i sklopu hotela. Cene smeštaja su, što bi se reklo, za svačiji džep, kazao je turista Alem Rovčanin.

Oko 40 kilometara dalje, u Herceg Novom takođe su ulice i plaže pune gostiju iz Srbije.

- Do Herceg Novog smo stigli preko Bosne i Hercegovine i mogu da kažem da smo baš prijatno iznenađeni, na granicama nije bilo gužve, zadržavanje je bilo svega nekoliko minuta, što zaista mnogo znači kada krenete na put, rekla je Marjana Petronijević iz Čačka.

Foto: RINA

Dodaje da ima dosta ljudi iz Srbije, a na hercegnovskoj obali kako kaže srela je čak i nekoliko prijatelja iz Čačka.

- Što se cena tiče, rekla bih da su za sada prilično slične kao kod nas u Čačku, ali treba imati u vidu da sezona u Crnoj Gori još uvek nije počela. Recimo, kugla sladoleda je oko 1,20 evra, kafa oko 2 evra, limunada i pivo oko 3 evra, doručak se može naći za 5 do 7 evra, palačinke za 2,5-3€, dok su restoranski obroci, oko 28 evra.

Sve u svemu, poručuje, vreme je prelepo i toplo, oseća se praznična atmosfera, ali bez onih tipičnih letnjih gužvi, tako da je ovo zaista idealan period za dolazak i porodičan odmor.