Kompanija Emirates Global Aluminium (EGA) saopštila je da je zbog nedavnih iranskih raketnih napada i napada bespilotnim letelicama bila prisiljena potpuno da evakuiše i hitno zatvori svoj kompleks Al Tavila u Abu Dabiju. Napadi su prouzrokovali značajnu štetu na postrojenju, koje se smatra jednim od najvećih svetskih kompleksa za proizvodnju aluminijuma, piše Andolu.

U saopštenju kompanije navodi se kako su napadi pogodili objekte unutar ekonomske zone Kalifa u Abu Dabiju, uključujući topionicu, livnicu, elektranu, rafineriju glinice i pogon za recikliranje.

Iz EGA su poručili da bi obnova primarne proizvodnje aluminijuma mogla da potraje i do 12 meseci, s obzirom na to da će biti potrebne velike popravke infrastrukture i postupno ponovno pokretanje elektrolitičkih ćelija. Dodaje se kako bi rafinerija glinice i pogon za reciklažu mogli delimično da nastave s radom i ranije, zavisno od procene štete.

Izvršni direktor: Duboko smo uznemireni

Glavni izvršni direktor Abdulnaser Bin Kalban izjavio je da je kompanija "duboko uznemirena ovim napadom na naše ljude", istakavši da su se u trenutku napada na lokaciji nalazili radnici iz više od 40 zemalja.

"Zahvalni smo što niko nije zadobio povrede opasne po život, a povređeni se uspešno oporavljaju", rekao je.

Kalban je postrojenje Al Tavila opisao kao "temelj globalne privrede" i veoma važnog učesnika u svetskom snabdevanju aluminijumom, upozorivši da bi incident mogao da utiče na industrije širom sveta.

"Učinićemo sve što možemo kako bismo podržali naše kupce širom sveta tokom ovog teškog razdoblja", dodao je, napomenuvši da kompanija već sarađuje s klijentima na čije bi isporuke gašenje pogona moglo da utiče.

Topionica Al Tavila je 2025. godine proizvela 1.6 miliona tona livenog metala, dok je rafinerija glinice proizvela 2.4 miliona tona. Pogon za recikliranje ima godišnji kapacitet od 185.000 tona.