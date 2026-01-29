Slušaj vest

Loša iskustva sa paketima nisu retkost, a neki ljudi zbog toga plaćaju visoku cenu, ostajući čak i bez obeštećenja. Sličnu sudbinu imao je i Bjorn, Belgijanac iz Limburga. On je poslao dve boce 21-godišnjeg viskija Littlemill putem PostNL-a, uz osiguranje koje pokriva do 500 evra u slučaju gubitka ili oštećenja.

Međutim, paket nikada nije stigao kako je bilo očekivano. Umesto viskija, primalac je pronašao dva kamena u paketu.

"Viski je bio vredan između 600 i 700 evra po boci“, objašnjava Bjorn. „Paket je bio suptilno otvoren i ponovo zalepljen prozirnom trakom.“

Bjorn je podneo žalbu PostNL-u i policiji. Uprkos dostavljenim dokazima, PostNL je u početku odbio njegov zahtev za naknadu. „Zatvorili su slučaj bez daljeg delovanja“, kaže Bjorn.

Nakon nove istrage, PostNL je konačno priznao grešku u procesu dostave.

„Ne možemo da isključimo mogućnost da je do greške došlo između preuzimanja paketa i njegove isporuke“, saopštila je kompanija, odlučivši da korisniku isplati osigurani iznos kao i troškove slanja, piše Blic.