Slušaj vest

- Rio Tinto ostaje u Srbiji i nastavlja da veruje da je Jadar ležište izuzetnog kvaliteta, s potencijalom za dugoročnu eksploataciju i da može da ima značajnu ulogu u energetskoj tranziciji Srbije i Evrope - rečeno je Kuriru iz kompanije Rio Tinto.

Dodaje se da prelazak u novi status "Nege i održavanja" predstavlja procenu poslovanja kompanije na ovom projektu.

- Rio Tinto je doneo odluku da projekat uđe u "Care and Maintenance", što znači ulazak u fazu projekta koja podrazumeva sveobuhvatnu procenu troškova, broja zaposlenih i resursa u okviru projekta - dodaje se u njihovom pisanom odgovoru našoj redakciji.

Kako nam je rečeno, trenutno se ne spekuliše sa eventualnim rezultatima evaluacije koja je u toku.

U Jadar investirano 700 miliona dolara

- U ovom trenutku, nećemo se baviti nagađanjima u vezi sa tim šta će biti rezultati procene koja je u toku. Prioritet naše kompanije je da zadrži zakonska prava nad projektom. Kompanija Rio Tinto prisutna je u Srbiji preko 20 godina i do sada je u Projekat Jadar investirala preko 700 miliona dolara.

Dodaju i da ostaju posvećeni svojim zaposlenima, pošto se spekuliše da bi u novom statusu projekta mogli da smanje njihov broj.

Sudbina zaposlenih

- U narednom periodu fokus će biti da pružimo podršku našim zaposlenima u procesu tranzicije, kao i da nastavimo da ispunjavamo naše zakonske obaveze prema lokalnoj zajedinici kao odgovorni vlasnici zemljišta u dolini Jadra i kao dobri partneri lokalnoj zajednici - zaključuju iz Rio Tinta.

Ranije danas agencija Blumberg, pozivajući se na interne dokumente australijske kompanije, izvestila je da je rudarska kompanija Rio Tinto odložila projekat eksploatacije litijuma u dolini reke Jadar u zapadnoj Srbiji.

Blumberg je imao uvid u memorandum koji je upućen ove nedelje i u kojem se navodi da će projekat Jadar biti stavljen u status "nege i održavanja" (konzerviran).

- Imajući u vidu odsustvo napretka sa dozvolama, nismo u poziciji da održavamo isti nivo alokacija troškova i i rersursa - piše u memorandumu.

Jedan portparol koncerna potrvdio je sadržaj memoranduma, ali je odbio da dodatno komentariše. Potez koncerna Rio Tinto dolazi u trenutku kada novi generelani direktor želi da se usredsredi na pojedostavljenje kompanije koja se sve više širi i da smanji izdatke.

Agencija Blumberg navodi da se projekat u dolini reke Jadar već godinama susreće sa problemima i da ta oblast sa jedne strane ima bogate rezerve litijuma i borata, ali da se druge strane lokalna zajednica oštro protivi projektu koji se pretvorio i u temu velikih političkih protesta.