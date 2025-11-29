Slušaj vest

Američki lanac kafeterija Starbucks objavio je da će prepustiti većinski udeo u delu svog poslovanja u Kini investicionoj kompaniji Boyu Capital, u okviru dogovora vrednog četiri milijarde dolara.

Ova transakcija predstavlja jednu od najvećih prodaja kineskih ogranka globalnih potrošačkih brendova u poslednjih nekoliko godina, navodi Rojters.

Kompanija iz Sijetla ističe da će ulaganje Boyu Capitala omogućiti brži razvoj i širenje na kineskom tržištu. Direktor Starbucksa, Brajan Nikol, izjavio je da je cilj da se iskustvo brenda približi još većem broju kupaca i da se broj lokala poveća sa sadašnjih 8.000 na više od 20.000 širom Kine.

Prema sporazumu, Boyu Capital će upravljati sa oko 60 odsto novog zajedničkog preduzeća, dok će Starbucks zadržati 40 procenata i nastaviti da licencira svoj brend i intelektualnu svojinu. Ukupna vrednost poslovanja Starbucksa u Kini procenjuje se na više od 13 milijardi dolara.