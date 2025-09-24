Slušaj vest

Xiaomi je predstavio sedam novih proizvoda kojima proširuje svoj AIoT asortiman na globalnom tržištu, a to su Xiaomi Watch S4 41mm, Xiaomi Open Wear Stereo Pro, Xiaomi Smart Band 10 Glimmer Edition, Xiaomi Robot Vacuum 5 i Xiaomi Robot Vacuum 5 Pro, Xiaomi TV S Pro Mini LED Series 2026, kao i Xiaomi Smart Camera C701. Ipak, na srpskom tržištu za sada će biti dostupni Xiaomi Watch S4 41mm i Xiaomi Open Wear Stereo Pro, dok se ostali proizvodi očekuju u različitim periodima tokom godine.

Ovi novi uređaji osmišljeni su da olakšaju i unaprede svakodnevni život - od pametnog čišćenja doma i praćenja zdravlja, do bogatog zvučnog iskustva, kućne bezbednosti, zabave uz najnoviju tehnologiju. Korišćenjem veštačke inteligencije, Xiaomi nastavlja da unapređuje način na koji korisnici koriste pametne uređaje, razvijajući efikasnije sisteme za pametan dom, bolju interakciju sa tehnologijom, kao i personalizovano i tehnološki unapređeno svakodnevno iskustvo.

Xiaomi Watch S4 41mm: Elegantni dizajn i napredne funkcije za zdravlje

Xiaomi Watch S4 41mm kombinuje sofisticirani dizajn sa naprednim praćenjem zdravlja i fizičke aktivnosti, i namenjen je korisnicima koji ujedno žele i stil i pouzdane performanse tokom celog dana. AMOLED ekran dijagonale 1,32 inča dostiže osvetljenje do 1500 nita u režimu pojačanog osvetljenja i ima rezoluciju od čak 466 × 466 piksela¹, što omogućava jasan i živopisan prikaz čak i na jakom dnevnom svetlu, što je idealno za brzo pregledanje obaveštenja, praćenje vežbi ili zdravstvenih podataka bez naprezanja očiju. Sa tanjim kućištem od svega 9,5 mm i težinom od 32g¹, ovaj sat je dizajniran tako da bude udoban za nošenje tokom celog dana, bilo da ste u teretani, na poslu ili merite kvalitet i trajanje sna. Xiaomi Watch S4 41mm nudi različite stilove, pa može da posluži i kao praktičan alat, ali i kao moderan modni dodatak.

Ono što je u fokusu Xiaomi Watch S4 41mm su zdravlje i dobrobit korisnika, a u prilog tome govori unapređeni senzor za puls koji omogućava preciznije praćenje treninga i vežbanje optimalnim intenzitetom. Praćenje sna sada obuhvata višedimenzionalnu analizu i vođeni plan unapređenja u trajanju od 21 dan², nudeći korisne uvide koji pomažu da se poboljša odmor i da se vremenom postave zdravije rutine. Kada je reč o aktivnostima na otvorenom, GNSS dvopojasno pozicioniranje obezbeđuje pouzdano praćenje rute za trkače, bicikliste i planinare. Xiaomi Watch S4 41 mm podržava i više od 150 sportskih režima, uključujući plivanje i skijanje, pa korisnici mogu da beleže rezultate bilo u bazenu, na stazi ili u teretani. Za snimanje svake trening sesije tu je sport vlog funkcija, koja omogućava daljinsku kontrolu pametnog telefona radi pokretanja video snimanja, dok se na ekranu sata u realnom vremenu prikazuju podaci poput otkucaja srca i potrošenih kalorija³. Sa trajanjem baterije do 8 dana i opcijom brzog punjenja⁵, Xiaomi Watch S4 41 mm pouzdan je pratilac koji bez problema prati užurbane rasporede, bez čestih prekida zbog punjenja.

Xiaomi Open Wear Stereo Pro: Profesionalan zvuk i maksimalna udobnost za ceo dan

Xiaomi Open Wear Stereo Pro donosi novi koncept open-wear slušalica sa laganim ergonomskim dizajnom koji omogućava prijatno slušanje tokom dužeg vremenskog perioda. Zahvaljujući laganom dizajnu sa tri oslonca i slušalicama koje su blago nagnute ka spolja, pritisak se ravnomerno raspoređuje i uši manje umaraju čak i nakon dugog korišćenja. Fleksibilna memorijska titanijumska žica prirodno se prilagođava različitim oblicima ušiju, obezbeđujući stabilno i sigurno prijanjanje - bilo da je reč o treninzima, putovanju na posao ili opuštanju kod kuće. Sertifikat TÜV SÜD za visok nivo udobnosti pri nošenju potvrđuje da je uređaj podjednako pogodan i za aktivan i za svakodnevni stil života. Kompaktna magnetna futrola čuva ih bezbedno i olakšava nošenje, dok do 8,5 sati⁶ reprodukcije po punjenju, odnosno čak 45 sati⁶ uz pomoć futrole, omogućava uživanje u muzici, pozivima ili podkastima tokom celog dana, bez brige da će nestati baterije. Dodatnu praktičnost donosi brzo punjenje, koje za samo 10 minuta⁷ obezbeđuje do dva sata reprodukcije, čineći ih spremnim za upotrebu čak i kada imate samo kratku pauzu pre polaska.

Xiaomi Open Wear Stereo Pro donosi zvuk koji vas potpuno uvlači u muziku, filmove i igre, čineći ih mnogo prijatnijim. Njihov sistem sa više drajvera kreira uravnotežen zvučni profil sa dubokim basom, jasnim visokim tonovima i glatkim srednjim frekvencijama, pa svaki detalj zvuči prirodno, bez obzira na vrstu sadržaja. Hi-Res Audio Wireless sertifikat i LDAC kodek omogućavaju jasan i bogat zvuk, uz sve fine detalje poput vokala i pozadinskih instrumenata. Pored toga, Dimensional Audio funkcija prilagođava zvuk u skladu sa pokretima glave, čineći zabavni sadržaj realističnijim i uverljivijim. Harman AudioEFX i Harman Master EQ podešavanja omogućavaju korisnicima da lako prilagode zvuk svom ukusu, bilo da im treba snažniji bas za trening ili jasniji vokali za slušanje podkasta. Zahvaljujući unapređenom sistemu koji smanjuje zvuk za preko 60%, korisnici mogu da uživaju u muzici i u najtišim prostorijama, poput biblioteka ili kancelarija, bez ometanja ljudi oko sebe.

Napomene

¹ Podaci su dobijeni u internim Xiaomi laboratorijama, a stvarni rezultati mogu varirati. Molimo vas da pogledate specifikacije konkretnog proizvoda.

² Ovaj proizvod i njegove funkcije nisu namenjeni za medicinsku upotrebu i ne služe za predviđanje, dijagnostikovanje, prevenciju ili lečenje bilo koje bolesti. Za korišćenje funkcije plana za poboljšanje sna neophodno je da aplikacija Mi Fitness bude ažurirana na najnoviju verziju.

³ Funkcija sportskog vlogovanja dostupna je samo na Xiaomi i POCO telefonima. Da biste je koristili, molimo vas da ažurirate firmware sata i aplikaciju Mi Fitness na najnovije verzije.

⁵ Podaci o trajanju baterije zasnovani su na testiranjima u internim Xiaomi laboratorijama pri umerenoj upotrebi. Stvarni rezultati mogu varirati.

⁶ Podaci o trajanju baterije dobijeni su testiranjem u internim Xiaomi laboratorijama pod tipičnim uslovima korišćenja. Stvarni rezultati mogu varirati.

⁷ Ako je baterija punjača napunjena najmanje 20%, slušalice se mogu brzo napuniti za 10 minuta, što je dovoljno za oko 2 sata korišćenja. Testirano u internim Xiaomi laboratorijama. Stvarni rezultati mogu varirati.

⁸ Sistem za smanjenje curenja zvuka dostupan je u režimu Balanced Sound.

⁹ U poredjenju sa modelom Xiaomi OpenWear Stereo. Testove je sproveo Nacionalni institut za metrologiju u Kini. Stvarni rezultati mogu zavisiti od uslova korišćenja, jačine zvuka i drugih spoljašnjih faktora.

¹⁰ Frekvencija osvežavanja ekrana može varirati u zavisnosti od interfejsa. Pogledajte specifikacije konkretnog proizvoda.

O kompaniji Xiaomi

Kompanija Xiaomi osnovana je u aprilu 2010. godine, a uvrštena u glavni odbor Hongkonške berze 9. jula 2018. Xiaomi je kompanija koja proizvodi pametne telefone i uređaje povezane na IoT platformu.

Uz viziju koja glasi „Sprijateljite se sa korisnicima i budite najbolja kompanija u srcima korisnika“, Xiaomi neprestano teži inovacijama, visokokvalitetnom korisničkom iskustvu i operativnoj efikasnosti. Kompanija neumorno gradi fantastičan portfolio proizvoda po pristupačnim cenama, kako bi svako na svetu mogao da uživa u boljem životu uz koršćenje inovativne tehnologije.

Xiaomi je jedna od vodećih svetskih kompanija za pametne telefone. U junu 2025, MAU je dostigao približno 731.2 miliona širom sveta. Kompanija je takođe uspostavila vodeću potrošačku AIoT (AI+IoT) platformu na svetu, sa 989.1 miliona povezanih pametnih uređaja do 30. juna 2025. godine, izuzev pametnih telefona, tableta i laptopova. U oktobru 2023. godine, Xiaomi je unapredio svoju korporativnu strategiju pod nazivom “Human × Car × Home”, spajajući lične uređaje, pametne kućne aparate i automobile. Xiaomi se uvek fokusira na ljude i posvećen je pružanju sveobuhvatnog, bolje povezanog iskustva. Xiaomi proizvodi su prisutni u više od 100 zemalja i regiona širom sveta. U julu 2025. godine, Xiaomi je po sedmi put zaredom uvršten na listu Fortune Global 500.

Xiaomi je deo indeksa Hang Seng, indeksa Hang Seng China Enterprises, indeksa Hang Seng TECH i indeksa Hang Seng China 50.