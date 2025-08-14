Slušaj vest

Sa više od 3 miliona dolara prikupljenih sredstava, Snorter Bot Token (SNORT) se približava lansiranju svoje tehnološke platforme – izgrađene sa jednom misijom: pronalaženje meme kriptovaluta sa potencijalom od 100x rasta.

Ovaj prelomni trenutak dolazi dok Pump.fun ponovo preuzima odlučno vođstvo u trci launchpad-ova za meme kriptovalute, nadmašujući LetsBonk u pogledu prihoda i broja lansiranih tokena – samo nekoliko dana nakon što je izgledalo da je LetsBonk zauvijek ugasio Pump.fun.

Za Snorter nije važno odakle dolazi sledeći talas. Bot će biti duboko u mempool-u i pratiti DEX događaje, spreman da identifikuje meme kriptovalute spremne za rast i da u milisekundama šalje naloge za kupovinu kako bi osigurao najraniji ulazak.

Rani investitori mogu da se priključe tekućoj pretprodaji, koja finansira razvoj tehnologije i marketinšku kampanju Solana-baziranog Telegram trgovačkog bota. SNORT je trenutno po ceni od 0,1011 dolara naredna dva dana, pre nego što pređe u sledeću fazu prikupljanja sredstava.

Pump.fun se vraća nakon mesec dana u senci LetsBonk-a

Kada se činilo da su dani slave Pump.fun-a kao vodećeg svetskog launchpad-a za meme kriptovalute gotovi, platforma koja je definisala veći deo meme kriptovalutnog superciklusa doživela je povratak.

Preokret je usledio nakon mesec dana dominacije LetsBonk-a – Solana-baziranog launchpad-a koji je napravila BONK zajednica – koji je prednjačio i po dnevnom broju lansiranih tokena i po udelu u prihodima. Od 6. jula do 6. avgusta, LetsBonk je beležio prosečan dnevni prihod od milion dolara, u poređenju sa 451.000 dolara kod Pump.fun-a.

Taj niz je prekinut 6. avgusta, a obrt je bio nagao. Pump.fun sada ima prosečan dnevni prihod od 1,39 miliona dolara, dok je LetsBonk pao na 152.000 dolara. Veliki faktor može biti i nova likvidnosna jedinica Pump.fun-a, koja finansira odabrane projekte unutar svog ekosistema – što privlači nova lansiranja koja žele ranu podršku.

Ova aktivnost je podigla i cenu PUMP-a, koja je porasla za 12,3% u odnosu na prošlu nedelju. Token je sada 47,9% ispod svog istorijskog maksimuma, što je značajan oporavak za projekat koji je prikupio 500 miliona dolara za nekoliko minuta tokom svog ICO-a 12. jula.

Pored toga, Pump.fun koristi prihod od platforme za agresivan otkupni program, otkupivši već oko 0,67% ukupne ponude.

Sada je pitanje da li Pump.fun može da zadrži vođstvo. LetsBonk i dalje nudi funkcije poput automatskog listiranja, integracije likvidnosti i većeg procenta zarade za kreatore (1% od obima trgovanja naspram 0,05% kod Pump.fun-a), što ga čini ozbiljnim konkurentom za buduća lansiranja.

Nije važno gde pumpaju – Snorter je uvek spreman

Snorter Bot Token je izgradio svoj pretprodajni fond sa jednim ciljem: da pronađe meme kriptovalute sa 100x potencijalom, bez obzira da li Pump.fun ili LetsBonk drži titulu najboljeg launchpad-a.

Njegova funkcija Fast Sniper prati nova lansiranja čim se pojave na tržištu. Praćenjem DEX-ova i mempool-a, može poslati nalog za kupovinu istog trenutka kada se doda likvidnost. Privatne RPC konekcije omogućavaju gotovo trenutno prepoznavanje kreiranja likvidnosnih pool-ova i trgovačkih parova.

Na primer, ako LetsBonk ponovo preuzme vođstvo, novi tokeni koji se automatski listiraju na Raydium-u ili Jupiter’s LaunchLab-u otkrivaju se za nekoliko sekundi, dajući korisnicima prednost prvog ulaska.

Ako Pump.fun ostane ispred, Snorter prati trenutak kada token pređe sa svoje bonding krive na DEX poput Raydium-a, a zatim izvršava naloge za kupovinu u milisekundama prateći Pump.fun smart kontrakt i DEX događaje.

To znači da je Snorter uvek spreman da uđe pre mase, gde god se lansiranje dogodi.

Uhvatanje tokena po najnižoj ceni pre nego što trgovci nahrle jeste trenutak kada nastaje mogućnost za 100x profit, a to je prednost koju Snorter ima nad konkurencijom.

Zašto se pretprodajni investitori klade na Snorter Bot Token

Kada Snorter bude lansiran, mogao bi biti ključna prednost malim trgovcima za ostvarivanje prinosa koji su obično rezervisani za velike igrače (whales).

U trgovanju meme kriptovalutama, veliki igrači profitiraju zahvaljujući privilegovanim informacijama ili vezama koje im daju pristup detaljima pre nego što ih javnost vidi. Automatizacija poput Snorter-ove može smanjiti tu prednost, izjednačavajući šanse za obične trgovce.

Veliki igrači često kupuju rano, pumpaju cenu i privlače male investitore – samo da bi ih iskoristili kao izlaznu likvidnost. Ali ako mali trgovci mogu da prepoznaju te poteze na početku, mogu se pozicionirati ranije, pa čak i pre velikih igrača.

Uzmimo primer Fartcoin-a (FARTCOIN). Lansiran na Pump.fun-u, brzo je skočio sa 0,04 dolara na vrhunac od 2,11 dolara.

Da je tog dana mali trgovac koristio Snorter-ov Fast Sniper, bot bi uhvatio kreiranje pool-a u trenutku kada je prešao na Raydium i obezbedio ulaz po ceni od 0,04 dolara ili čak niže.

Na tom potezu, pozicija od 5.000 dolara bi porasla na oko 263.750 dolara na vrhuncu – sve zahvaljujući automatizovanom ulazu pre nego što je većina tržišta uopšte znala da token postoji.

Zbog toga Snorter Bot Token ima veliku pažnju pred lansiranje, a maloprodajni investitori koji učestvuju u pretprodaji računaju na to da će njegova tehnološka platforma isporučiti obećano.

Vernici u projekat smatraju da je sam Fast Sniper ključan, uz ostale prednosti koje Snorter nudi – od MEV zaštite koja čuva ulaze od front-running-a, preko detekcije prevara (honeypot detection), do kopiranja poteza najboljih trgovaca (copytrading).

Sve to je podržano Solana-brzinom i najnižom naknadom u sektoru od 0,85%, stvarajući paket namenjen malim trgovcima za ostvarivanje profita na nivou velikih igrača.

Podrška botu i vrednost SNORT tokena

Svaki SNORT token predstavlja udeo u rastu novog Telegram trgovačkog bota. Kao i Pump.fun, koji je sprovodio otkupe, Snorter tim želi da korisnicima pruži prednost u trgovanju, ali i da osigura da vlasnici SNORT-a dobiju vrednost za svoj novac.

Svaka uplata iz pretprodaje ide na razvoj tehnologije, pri čemu je 20% sredstava namenjeno marketingu – ključnom za to da Snorter Bot Token postane ne samo lider u trgovačkim alatima, već i zapažen igrač u svetu meme kriptovaluta sa korisnom funkcijom.

Posetite Snorter Bot Token sajt da kupite SNORT pomoću SOL, ETH, BNB, USDT, USDC, pa čak i kreditne kartice. Snorter preporučuje korišćenje Best Wallet-a – svog integrisanog partnerskog novčanika koji prikazuje vaš SNORT pretprodajni balans unutar aplikacije i daje vam ekskluzivan pristup novim lansiranjima tokena putem odeljka Upcoming Tokens.

Best Wallet je dostupan na Google Play i Apple App Store.

Pratite Snorter na X-u i Instagramu za najnovije informacije.

Posetite Snorter