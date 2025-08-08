Slušaj vest

U avgustu 2025. godine, kitovi su ubrzali prebacivanje sredstava sa Bitcoina (BTC) na Ethereum (ETH). Objašnjeni su znaci dolazeće sezone altkoina i uspon projekta Bitcoin Hyper.

Očekuje se da će kripto tržište ući u dugo očekivanu sezonu altkoina tokom avgusta 2025.

Kitovi sve više prebacuju sredstva sa Bitcoina na Ethereum, što navodi stručnjake da predviđaju potpunu altcoin euforiju u narednih šest meseci.

Indeks sezone altkoina trenutno je porastao na oko 50%, a ako pređe 75%, zvanično će biti proglašena sezona altkoina.

Masovno preusmeravanje sredstava kitova sa BTC na ETH

Ethereum je skočio 55% između jula i avgusta, povrativši se u cenovni raspon od oko 3.700 dolara.

Iza ovog rasta stoji jasan dokaz da veliki investitori, poznati kao kitovi, prebacuju sredstva sa Bitcoina na Ethereum.

Prema podacima sa lanca (on-chain), adrese kitova koje drže više od 1.000 ETH beležile su priliv sredstava 19 uzastopnih dana tokom prošlog meseca.

Jedan analitičar je izjavio: „Rast tržišne kapitalizacije altkoina potvrđen je još u maju, što može značiti da je sezona altkoina već počela.“

Dominacija Bitcoina pala je sa 65,38% u junu na 61,1% trenutno.

Ovaj pad od 4,3% pokazuje da kitovi aktivno preusmeravaju svoja ulaganja ka altkoinima.

Stručnjaci predviđaju da bi pad ispod 62% mogao označiti početak potpunog altcoin rasta.

Institucionalni investitori ulaze na altcoin tržište u avgustu

Nekoliko faktora pokreće tržište altkoina u avgustu 2025.

Regulatorna jasnoća zahvaljujući usvajanju zakona u SAD, 19 uzastopnih dana priliva sredstava u ETH ETF-ove, kao i očekivano sniženje kamatnih stopa doprinose poboljšanju tržišnog raspoloženja.

Izvršni direktor Alpharactala, Žoao Vedson (Joao Wedson), izjavio je da „avgust označava početak sledeće sezone altkoina.“

Očekuje se da dominacija Bitcoina padne na 60%, što bi dodatno ubrzalo priliv kapitala u altkoine sa visokim potencijalom rasta.

Gledajući istorijske obrasce, altcoin sezone iz 2017. i 2021. godine obe su počele tokom leta i jeseni.

Sličan ciklus formira se i sada, a poseban fokus je na DeFi projektima, rešenjima vezanim za veštačku inteligenciju (AI) i Layer 2 tehnologijama.

Bitcoin Hyper beleži skok nakon prikupljenih 7,2 miliona dolara u pretprodaji

U ovom prelaznom periodu na tržištu, inovativni projekat pod nazivom Bitcoin Hyper (HYPER) privlači pažnju kitova.

Pretprodaja je prikupila više od 7,2 miliona dolara u kratkom roku od lansiranja, a u poslednjih 15 sati zabeležene su i velike kupovine od strane kitova u iznosima od 39.000 i 20.000 dolara.

Prema zvaničnom dokumentu (whitepaperu), projekat je osmišljen kako bi rešio osnovna ograničenja Bitcoina: spore transakcije, visoke naknade i nedostatak programabilnosti.

Integracijom Solana Virtual Machine (SVM) moguće je ostvariti gotovo trenutno potvrđivanje transakcija i veoma niske naknade, uz zadržavanje sigurnosti karakteristične za Bitcoin.

Kupovina Bitcoin Hyper-a je vrlo jednostavna – može se direktno izvršiti putem zvanične veb stranice uz plaćanje u ETH ili USDT.

Trenutna cena iznosi 0,0125 dolara i povećavaće se na svaka tri dana ili kada se rasproda alokacija za tekuću fazu.

Lansiranje glavne mreže (mainnet) planirano je za treći kvartal 2025. godine, dok je listiranje na velikim berzama najavljeno za četvrti kvartal.

Posebno se izdvaja ponuda za staking nagradu od 162% na godišnjem nivou.

Staking je dostupan već u fazi pretprodaje, što omogućava investitorima da ostvaruju dobit čak i pre nego što token bude listiran.

Ukupna ponuda tokena biće fiksirana na 21 milijardu, i svi će biti distribuirani isključivo kroz javnu pretprodaju.

Visok nivo transparentnosti, bez privatnih alokacija ili rezervi za tim i operacije, doprineo je velikom poverenju među investitorima.

Sa očekivanim početkom sezone altkoina u avgustu, Bitcoin Hyper, koji proširuje mogućnosti Bitcoina, postaje jedan od najzanimljivijih altkoina nove generacije.