Danas se to uobičajeno odvija železničkim putem ili posebnim kamionima, što može dovesti do zatvaranja puteva, prelaska preko njiva i potrebe za policijskom pratnjom zbog velikih teretnih vozila.

Najefikasnije vetrenjače su upravo one najveće koje proizvode najviše energije, smanjujući troškove. One su istovremeno i najteže za isporuku i postavku, a turbine naredne generacije biće samo još teže.

Konstrukcija ove džinovske letelice, koja će moći da prevozi lopatice duge i do 105 metara, i to praktično bilo gde, već je u toku.

WindRunner će moći da razvije brzinu do 740 km/h, a sve to dok nosi teret i do 72.575 kilograma. Povrh toga, moći će da pređe razdaljinu i do 2.000 kilometara što je duže od vazdušne udaljenosti Moskve i Beograda (1.712 km).