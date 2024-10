SEPA predstavlja dogovoreni skup pravila i standarda za izvršavanje bezgotovinskih plaćanja unutar SEPA područja, koja omogućavaju da se plaćanja između članica tog područja izvršavaju podjednako efikasno kao što bi se izvršavala unutar jedne države. Kada govorimo o tome šta obuhvata SEPA područje, ono se sastoji od 36 evropskih država i teritorija, uključujući nekoliko država koje nisu deo Evropske unije ili zone evra. Priključenje Republike Srbije i ekonomija Zapadnog Balkana ovom području značiće da smo ispunili sve formalne kriterijume (a koji se tiču pre svega usklađenosti sa propisima EU i to prvenstveno usklađenosti sa propisima u oblasti bankarstva, platnih usluga i sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma), kao i to da prihvatamo SEPA standarde i pravila, a sve to sa konačnim ciljem - ostvarivanje bržeg i efikasnijeg platnog prometa sa EU i regionom, što je od značaja kako za građane, tako i za privredu naše zemlje.

Povezivanje nacionalnih platnih sistema za instant plaćanja na TIPS infrastrukturu ECB omogućiće brža (instant) plaćanja sa regionom i sa Evropskom unijom - drugim rečima, prilikom plaćanja ka regionu i ka Evropskoj uniji naši građani i privreda imaće isti (instant) kvalitet servisa kakav duži niz godina imamo kada je reč o plaćanjima unutar zemlje. Takođe, povezivanje sa TIPS-om stvoriće preduslove i za jeftiniji platni promet sa regionom i sa Evropskom unijom. Naš guverner se još 2022. godine obratila predsednici ECB-a i izrazila našu spremnost i nameru da se povežemo sa njihovim sistemom za instant plaćanja, upravo kako bismo što brže uspostavili ovu vezu i omogućili da se ostvare sve koristi koje ovo povezivanje nosi za građane i privredu naše zemlje. Rezultati analize Svetske banke ukazuju na čitav niz koristi koje građani i privreda mogu imati od ovog procesa. Prema analizama Svetske banke, troškovi bezgotovinskih transakcija za mala, mikro i srednja preduzeća između ekonomija regiona su šest puta veći u odnosu na njihove pandane unutar EU. Priključenje SEPA području i tehničko povezivanje platnih sistema ekonomija Zapadnog Balkana sa platnom infrastrukturom Evropske unije doprineće smanjenju tih troškova. Takođe, smatra se da ukoliko se poveća digitalizacija plaćanja, odnosno plaćanja se digitalizuju za 10 odsto na nivou regiona, to će dovesti do snižavanja sive ekonomije za oko dva procenta. SEPA i prateće aktivnosti bi takođe trebalo da dovedu do snižavanja troškova doznaka i prema oceni Svetske banke ako se snize troškovi novčanih doznaka za oko tri odsto to će dovesti do ušteda od pola milijarde evra na nivou regiona Zapadnog Balkana.