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WMG Product & Services i kompanija Footprints AI, koja upravlja najvećim retail media marketplace-om u Centralnoj i Istočnoj Evropi, sklopile su partnerstvo u okviru kojeg će WMG Product & Services za retailere pokretati i u celosti voditi njihove retail media mreže na Footprints AI marketplace-u, od prodaje brendovima i medijskim agencijama, preko upravljanja kampanjama, do izveštavanja. Saradnja počinje na tržištu Srbije, uz planirano širenje na Adria region.

Saradnja je usmerena na ubrzavanje razvoja retail media tržišta u regionu i povezivanje retailera, brendova i agencija kroz jedinstveni marketplace koji trenutno obuhvata više od 10.000 prodavnica i 50 miliona kupaca, dok više od 650 brendova i 70 medijskih agencija preko platforme planira i realizuje kampanje.

Za retailere, ovaj model otvara mogućnost monetizacije prodajnih objekata, ekrana, sajtova, aplikacija i podataka o prodaji kroz sva tri ključna retail media kanala: u prodavnici (in-store), na sopstvenim digitalnim kanalima (onsite) i van njih (offsite), uz punu kontrolu nad sopstvenim kanalima i podacima. Ovaj model brendovima i agencijama omogućava da kampanje planiraju, kupuju i mere na osnovu stvarnog ponašanja kupaca, povezujući ulaganje u oglašavanje sa konkretnim prodajnim rezultatima.

„Retaileri u regionu najbolje poznaju svoje kupce, a uz odgovarajuću tehnologiju i tim to znanje mogu da pretvore u medijski biznis i dodatni kanal prihoda. Sa Footprints AI donosimo im dokazanu platformu, dok WMG Product & Services preuzima operativno vođenje retail media mreže: prodaju oglašivačima, upravljanje kampanjama i naplatu, u prodavnici, onlajn i van sopstvenih kanala“, izjavio je Aleksandar Petković, Head of Commercial Growth u kompaniji WMG Product & Services.

Partnerstvo istovremeno omogućava brže povezivanje retailera sa potražnjom oglašivača. Retaileri dobijaju savremeno tehnološko rešenje za izgradnju sopstvene retail media mreže, koju za njih pokreće i vodi WMG Product & Services, uz pristup široj bazi oglašivača, dok brendovi i agencije dobijaju objedinjeni pristup retail media inventaru i merenju kampanja.

„Retail media se najčešće razvija retailer po retailer, a taj proces može trajati godinama. WMG Product & Services poznaje oglašivače i agencije u ovom regionu bolje od bilo koga, dok naš marketplace već posluje kroz više od 10.000 prodavnica. Zajedno možemo znatno brže da dovedemo retailere i brendove od prvog razgovora do merljivih prodajnih rezultata“, izjavio je Dan Marc, osnivač i CEO kompanije Footprints AI.

Prve retail media mreže u Srbiji trenutno su u fazi uključivanja, dok je širenje na ostala tržišta Adria regiona planirano tokom 2027. godine.

O kompaniji Footprints AI Footprints AI upravlja najvećim retail media marketplace-om u Centralnoj i Istočnoj Evropi, uz aktivno poslovanje i u Latinskoj Americi i Centralnoj Aziji. Platforma povezuje više od 10.000 prodavnica i 50 miliona kupaca, a do sada je kroz nju realizovano više od 7.000 kampanja za više od 650 brendova i 70 medijskih agencija. Marketplace omogućava trgovcima da monetizuju svoje prodavnice, ekrane, aplikacije i podatke o prodaji, dok brendovima i agencijama pruža mogućnost planiranja, kupovine i merenja kampanja na osnovu stvarnog ponašanja kupaca. Sedište kompanije Footprints AI nalazi se u Bukureštu.

O kompaniji WMG Product & Services WMG Product & Services pruža strateška i tehnološka rešenja usmerena na održiv rast i transformaciju organizacija. Kompanija razvija digitalne ekosisteme koji obuhvataju platforme, podatke, monetizaciju, marketing, rast i AdTech rešenja, povezujući strategiju, ekspertizu i odgovornost za realizaciju. WMG Product & Services je deo kompanije WMG (Wireless Media Group) sa sedištem u Beogradu i u partnerstvu sa Footprints AI donosi tehnološko rešenje za izgradnju i pokretanje retail media mreža.