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Petkom u šest zatvorite laptop.

Grad ima svoj ritam i retko kad staje. Divčibare su sto deset kilometara od njega: auto-putem Miloš Veliki do Valjeva, pa uz planinu, sve vreme asfaltom. Na 980 metara, pod borovom šumom, razlika se oseti već na parkingu. Divčibare su vazdušna banja i pluća to primete pre nego što se raspakujete. Na planinu do koje se putuje pola dana ide se dvaput godišnje. Na ovu se ide petkom. Krenete posle posla, a večerate gore. U nedelju uveče ste kod kuće, a iza vas su dva cela dana, ne jedan i po. Stan na moru vidite u avgustu. Ovaj vidite svaki put kad je nedelja bila preduga, a takvih nedelja u godini ima više nego avgusta.

All Season Divčibare Foto: Promo

All Season je kompleks od 250 apartmana na hektar i po zemljišta, na mestu gde se naselje završava, a šuma počinje. Borovi ne stoje iza ograde nego na samom imanju, u dnu kompleksa teče potok, a jezero i ski staza su na dvesta metara, pešice. Iza poslednje zgrade počinje 46 kilometara planinarskih staza. U srcu kompleksa je najveći wellness centar na Divčibarama: spa i sauna svet od 850 kvadrata, bazen, zona za opuštanje, teretana, pilates sala i fizioterapeutski centar. Automobil ostaje parkiran do nedelje. Dan staje u jednu rečenicu: šetnja, sauna, ručak, knjiga. Deca imaju igraonicu i stoni tenis, odrasli imaju mir, i niko nikoga ne čeka. Restoran i recepcija koja radi 24 sata postoje da vi ne biste morali ništa da organizujete. Zimi je program na stazi, leti na jezeru i u šumi, a u proleće i jesen planina je vaša bez gužve. Otuda i ime.

All Season Divčibare Foto: Promo

Kongresna sala sa 140 mesta daje kompleksu život i radnim danima. Firme ovde drže sastanke i obuke van kancelarije, a njihovi ljudi imaju gde da ostanu. Za vlasnika apartmana to znači da mesto ne utihne kad prođe sezona. Ni apartman ne mora da čeka prazan dok ste vi u gradu. Sistem izdavanja je deo kompleksa: prima goste kad vas nema i dočeka vas spreman kad dođete. Vi birate kada je vaš, a kada radi. Nema ključa kod komšije, nema dogovaranja sa agencijom, nema čišćenja pre spavanja.

All Season Divčibare Foto: Promo

U prodaji je prva faza, zgrade B3, B4 i B5: jednosobni, dvosobni i trosobni apartmani od 25 do 116 kvadrata, uz dupleks i poslovne apartmane. Na sajtu allseasondivcibare.rs bira se kao na mapi, zgrada, sprat, apartman, sa osnovom, kvadraturom po prostorijama i raspoloživošću. Plaćanje je prilagođeno kupcu: popust od 6 odsto za avans, pet rata bez kamate ili kredit uz 30 odsto učešća. Dođite jednog vikenda. Prodajni tim vas provede kroz kompleks, pokaže osnove i odgovori na pitanja, bez žurbe. Ponesite decu, obucite patike i ostanite do nedelje. Najbolji argument za Divčibare su same Divčibare.