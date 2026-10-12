Helvetia Residences je projekat iza koga stoji Antićeva kompanija u Ujednjinjenim Arapskim Emiratima, DHG Properties, koja je u rekordnom roku od samo dve godine izgradila 430 stanova u vrlo popularnom kraju Dubaija - Jumeirah Village Circle (JVC). Svi stanovi prodati su još pre završetka gradnje, što govori o komercijalnom uspehu projekta na ovom tržištu koje je vrlo atraktivno za ulaganje u nekretnine.

Antić je svoju prvu kompaniju osnovao u Cirihu 1994. godine, a tokom 32 godine poslovanja u Švajcarskoj razvio je vertikalno integrisanu grupaciju u oblastima ulaganja u nekretnine, razvoja projekata, građevinarstva, upravljanja nekretninama i hotelijerstva. Iako je i ranije tokom svoje karijere investirao u Dubaiiju, odlučuje da tamo osnuje kompaniju 2023. godine kako bi intenzivirao širenje u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Fokus na kvalitet i implementacija švajcarskih standarda gradnje vrlo brzo su izdvojili DHG Properties na ovom tržištu. Snazi reputacije kompanije doprineo je završetak izgradnje prvog stambenog kompleksa u Dubaiju, koji je dobio naziv po starom imenu Švajcarske – Helvetia.

Za svega 24 meseca izgrađeno je preko 73.000 kvadratnih metara bruto površine. Helvetia Residences ima 25 spratova na kojima se nalazi 430 stanova - od garsonjera do apartmana sa tri spavaće sobe, parking na tri nivoa, i raznovrsni sadržaji. Rezidentima su na raspolaganju veliki i dečiji bazen, dečje igralište, uređene zelene površine, staza za trčanje, fitnes centar opremljen Technogym spravama, kao i padel teren na krovu.

„Kada smo došli u Dubai, obavezali smo se da u UAE prenesemo naše švajcarsko iskustvo – kroz način na koji gradimo, standarde koje održavamo, kvalitet koji pružamo stanarima i vrednost koju stvaramo za investitore. Danas, sa svečanim otvaranjem Helvetia Residences, vidimo ostvarenje te vizije“, izjavio je Blagoje Antić, predsednik i generalni direktor DHG grupacije.