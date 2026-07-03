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U zagrebačkom Bubbles baru hotela Zonar otkriven je deo programa Weekend.19, festivala koji će od 24. do 27. septembra Rovinj ponovno pretvoriti u mesto susreta lidera iz sveta medija, biznisa, tehnologije, zdravstva, finansija, investicija, energetike, obrazovanja i ljudskih potencijala. Dosad najveće izdanje Weekenda donosi osam festivalskih celina, četiri dana razgovora, ideja i inspiracija, kao i desetine domaćih i međunarodnih govornika.

„Weekend je odavno prerastao okvire komunikacijskog i medijskog festivala i danas predstavlja jedinstvenu platformu koja povezuje različite industrije, stručnjake i ideje. Upravo je ta raznolikost ono što Weekend čini jedinstvenom platformom za povezivanje ljudi, ideja i industrija“, istakao je Tomo Ricov, direktor Weekenda.19, koji se i ove godine održava pod pokroviteljstvom Maistre i Mastercarda. Weekend.19: teme koje oblikuju društvo

Weekend.19 donosi niz aktualnih tema koje propituju stanje medijske scene, novinarstva i društva. Zašto Hrvati sve češće izbegavaju vesti i jesmo li zaista svetski prvaci u tome, otkriće panel „Ništa mi neće ovi dan pokvarit!“. Posetioce očekuje i predavanje „Ekonomija reči: Zašto su reči danas postale najvažnija valuta branda“, koje će održati psiholog Boris Šurija, dok će se kroz panel „DNOVINARI: Ko to želi uništiti novinarstvo?“ otvoriti rasprava o izazovima i pritiscima s kojima se suočava savremeno novinarstvo. Jedna od tema programa biće i sve češće pitanje menjaju li se nepovratno naše medijske navike, kroz raspravu inspirisanu poznatom izjavom Plenkovića: „Danas niko ne kupuje novine, ne sluša radi, niti gleda televiziju“. Među novim imenima koja stižu u Rovinj nalaze se Ulrik Haagerup, danski novinar, osnivač Constructive Institutea i jedan od najistaknutijih zagovornika konstruktivnog novinarstva u Evropi, Emil Tedeschi, predsednik Uprave Atlantic Grupe i jedan od najuticajnijih regionalnih poslovnih lidera, kao i Miran Pavić, osnivač i CEO Telegram Media Grupe, jedan od pionira digitalnog izdavaštva u Hrvatskoj.

Foto: Promo

Foto: Promo

Foto: Promo

Tech.Weekend powered by Telemach: od veštačke inteligencije do Physical AI-ja Jedna od najvećih novosti ovogodišnjeg izdanja je prvo izdanje Tech.Weekenda powered by Telemach, koje predstavlja evoluciju prošlogodišnjeg AI.Weekenda. Novi festival širi fokus na sveobuhvatniji tehnološki ekosistem i okuplja vodeće stručnjake, poduzetnike i donosioce odluka koji oblikuju razvoj tehnologije u regiji. Među najzapaženijim detaljima predstavljanja programa bio je humanizovan robot hrvatske tehnološke kompanije Abysalto, službenog physical AI partnera Tech.Weekenda powered by Telemach, koja razvija napredna AI i Physical AI rešenja.

U Rovinj ove godine stiže i Mate Rimac, osnivač i izvršni direktor Rimac Grupe kao jedan od najprepoznatljivijih evropskih tehnoloških poduzetnika. U ekskluzivnom razgovoru 1 na 1 govoriće o razvoju hrvatske tehnološke scene, globalnoj konkurentnosti, inovacijama i budućnosti jedne od najuspješnijih domaćih tehnoloških priča.

Foto: Promo

Kako ističe Daniel Ackermann, veštačka inteligencija više nije tema budućnosti nego promena koja već danas duboko utiče na poslovanje, zbog čega će Tech.Weekend otvoriti pitanja prilagođavanja novim tehnologijama, robotici, automatizaciji i mogućnostima koje donosi AI revolucija.

Foto: Mario Pavlovic/mariopavlovic.foto@gmail.com

Investment.Weekend: kapital, ulaganja i nove prilike Ovogodišnji Investment.Weekend donosi jednu od ključnih novosti celog programa – novo strateško partnerstvo s InterCapitalom, jednom od vodećih investicijskih kompanija u regiji.

Među istaknutim učesnicima ovoga festivala nalaze se i Marko Bogdan,voditelj prodaje za Genius by InterCapital i jedan od najpoznatijih domaćih finansijskih edukatora,Igor Čanadi, softverski inženjer i član tehničkog tima OpenAI-ja, koji predstavlja jedno od najrelevantnijih međunarodnih imena ovogodišnjeg programa.

Foto: Promo

Foto: Promo

Kako ističe Matko Maravić, programski direktor festivala i izvršni direktor i partner društva InterCapital, ovogodišnji Investment.Weekend približiće investicijske teme široj publici – od osnova ulaganja i tržišta kapitala do nekretnina i veštačke inteligencije, uz poseban naglasak na konkretne prilike i alate za donošenje kvalitetnijih investicijskih odluka.

Foto: Promo

Finance.Weekend: liderstvo, transformacija i budućnost financija Treće izdanje Finance.Weekenda ponovno okuplja finansijske direktore, controllere, strateške planere i poslovne lidere kako bi otvorili razgovore o najvažnijim izazovima savremenih korporativnih finansija. Pritom se među govornicima ovogodišnjeg programa Finance.Weekenda ističu Stuart Mauchline, viši potpredsednik za finansije Virgin Music Groupa, Milena Radosavljević-Đorić, Country Finance Director kompanije Al Dahra i Lidija Bajić, direktorka finansija i poslovanja kompanije Novo Nordisk.

Foto: Promo

Foto: Promo

Kako ističe Igor Kranjčec, VP marketinga u Farseeru i programski direktor festivala - veštačka inteligencija biće jedna od važnih tema programa, ali Finance.Weekend neće se baviti isključivo tehnologijom, već i širim pitanjima leadershipa u finansijama, transformacijama finansijskih funkcija , kao i izazovima sa kojima se finansijski stručnjaci svakodnevno susreću u svom radu.

Foto: Promo

Health.Weekend: zdravlje kao tema budućnosti Jedna od najvećih novosti ovogodišnjeg Weekenda je premijerno izdanje Health.Weekenda, u sklopu kojega se među govornicima ističe dr. Jack Kreindler, londonski doktor, osnivač i CEO WellFounded Healtha, jedan od vodećih evropskih stručnjaka za healthtech, ljudske performanse i healthy longevity, koji će održati keynote predavanje posvećeno temi dugovečnosti. Program će dodatno obogatiti Goran Špaleta, magistar kineziologije i upravnik Učilišta Treneri za vas, kao i Ivana Andačić, CEO Gyms4You.

Foto: Promo

Foto: Promo

Kako ističe Krešimir Pihler, programski direktor festivala, Health.Weekend zdravlju pristupa iz šire perspektive i povezuje teme medicine i zdravstvenog sistema sa tehnologijom, veštačkom inteligencijom, investicijama, finansijama i inovacijama, otvarajući razgovore koji se retko vode na jednom mestu.

Foto: Promo

Education.Weekend powered by Končar: kako obrazovati generacije budućnosti

Po prvi put publici će se predstaviti i Education.Weekend, festival posvećen budućnosti obrazovanja i razvoju kompetencija potrebnih za svet koji se ubrzano menja. Predstavila ga je Vlatka Kamenić Jagodić, direktorka marketinga i korporativnih komunikacija Grupe KONČAR, ističući kako obrazovanje danas više nije pitanje isključivo obrazovnog sistema, već i privredne konkurentnosti, tehnološkog razvoja, inovacija i kvaliteta tržišta rada. Istakla je i kako će program premijernog izdanja ovog festivalskog formata otvoriti pitanja usklađenosti obrazovnog sistema sa potrebama tržišta rada i uticaja veštačke inteligencije na način na koji učimo, radimo i razvijamo karijere, ali i na razvoj društva u celini. Među učesnicima programa biće i Gregor Čavlović, astrofizičar i promoter nauke, dobitnik prestižne međunarodne nagrade Webby, čiji rad poslednjih godina privlači pažnju globalne digitalne zajednice. HR.Weekend: ljudi u središtu promena

Četvrto izdanje HR.Weekenda donosi razgovore o transparentnosti plata, razvoju zaposlenih, organizacijskoj kulturi, odnosu HR-a i komunikacija, kao i primeni bihevioralne nauke u razumevanju ljudskog ponašanja i donošenja odluka. Na HR.Weekend scenu stižu Tomas Chamorro-Premuzic, jedan od vodećih svetskih stručnjaka za leadership, razvoj talenata i odnos između ljudi i veštačke inteligencije, prof. dr. sc. Meri Tadinac, rukovodilac Katedre za biološku psihologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, kao i Mojca Domiter, članica Uprave i potpredsednica za ljude i kulturu Atlantic Grupe i jedna od najistaknutijih regionalnih HR liderki.

Foto: Promo

Foto: Promo

„HR.Weekend odavno je prerastao okvire klasičnog strukovnog događaja i postao mesto susreta HR zajednice iz cele regije. Posebno nas raduje što ove godine po prvi put predstavljamo Adriatic HR Awards, za koje je već prijavljeno čak 58 projekata“, istakla je Iva Majstorović, CEO Enstringa.

Foto: Promo

Energy.Weekend poweredUP by E.ON Hrvatska Nakon uspešnog prošlogodišnjeg izdanja vraća se i Energy.Weekend poweredUP by E.ON Hrvatska, koji će otvoriti razgovore o energetskoj tranziciji, elektrifikaciji, održivosti i sve važnijoj ulozi energije u poslovnom odlučivanju.

„Energija danas više nije samo operativno ili tehničko pitanje, već važan deo poslovne strategije. Kompanije sve više prepoznaju da način na koji upravljaju energijom direktno utiče na njihovu konkurentnost, otpornost i sposobnost upravljanja rizicima. Upravo zato želimo približiti kompnijama kako kroz energetsku tranziciju, elektrifikaciju i nove tehnologije mogu stvarati dugoročnu vrednost i nove prilike za razvoj“, istakao je Vladimir Sabo, programski direktor Energy.Weekenda idirektor E.ON Energy Infrastructure Solutions za Hrvatsku i Sloveniju.

Foto: Promo

Posebnu inspiraciju ovogodišnjem programu daje i obeležavanje 170. godišnjice rođenja Nikole Tesle, čije ideje i danas predstavljaju podsticaj za razmišljanje o budućnosti energetike. U tom će duhu Energy.Weekend kroz konkretne primere, iskustva i partnerstva pokazati kako se izazovi energetske tranzicije mogu pretvoriti u razvojne prilike za kompanije i društvo u celini.

1/12 Vidi galeriju Predstavljen program Weekenda u Rovinju Foto: Promo