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Vidikovac na Kablaru dobio je upotrebnu dozvolu Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, čime su ispunjeni svi zakonom propisani uslovi za njegovu zvaničnu upotrebu.

Nakon sprovedenog tehničkog pregleda i kompletne procedure pred nadležnim institucijama, potvrđeno je da je objekat izgrađen u skladu sa građevinskom dozvolom, projektnom dokumentacijom i važećim propisima, kao i da je bezbedan i podoban za korišćenje.

- Izdavanjem upotrebne dozvole uspešno je okončan jedan od najznačajnijih turističkih infrastrukturnih projekata u Srbiji. Vidikovac na Kablaru predstavlja novu turističku atrakciju koja će dodatno doprineti razvoju Ovčarsko-kablarske klisure, unapređenju turističke ponude Čačka i promociji prirodnih lepota ovog kraja - izjavio je Miloš Stevanić, pomoćnik gradonačenika.

1/9 Vidi galeriju Stakleni vidikovac Kablar Foto: Denis Čeković

On je dodao da grad Čačak zahvaljuje svim institucijama, stručnim timovima i izvođačima koji su učestvovali u realizaciji projekta, kao i građanima na strpljenju tokom izvođenja radova. Dobijanjem upotrebne dozvole stvoreni su svi uslovi da posetioci bezbedno uživaju u jedinstvenom pogledu koji pruža Vidikovac na Kablaru.

- Uskoro će uslediti i zvaničan termin otvaranja, jer su se za to stekli svi uslovi. Prve posetioce s nestrpljenjem očekujemo- zaključuje Stevanić.