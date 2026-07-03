Stakleni vidikovac na Kablaru dobio dozvolu za rad: Ispunjeni svi uslovi za zvaničnu upotrebu, evo kada je otvaranje
Vidikovac na Kablaru dobio je upotrebnu dozvolu Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, čime su ispunjeni svi zakonom propisani uslovi za njegovu zvaničnu upotrebu.
Nakon sprovedenog tehničkog pregleda i kompletne procedure pred nadležnim institucijama, potvrđeno je da je objekat izgrađen u skladu sa građevinskom dozvolom, projektnom dokumentacijom i važećim propisima, kao i da je bezbedan i podoban za korišćenje.
- Izdavanjem upotrebne dozvole uspešno je okončan jedan od najznačajnijih turističkih infrastrukturnih projekata u Srbiji. Vidikovac na Kablaru predstavlja novu turističku atrakciju koja će dodatno doprineti razvoju Ovčarsko-kablarske klisure, unapređenju turističke ponude Čačka i promociji prirodnih lepota ovog kraja - izjavio je Miloš Stevanić, pomoćnik gradonačenika.
On je dodao da grad Čačak zahvaljuje svim institucijama, stručnim timovima i izvođačima koji su učestvovali u realizaciji projekta, kao i građanima na strpljenju tokom izvođenja radova. Dobijanjem upotrebne dozvole stvoreni su svi uslovi da posetioci bezbedno uživaju u jedinstvenom pogledu koji pruža Vidikovac na Kablaru.
- Uskoro će uslediti i zvaničan termin otvaranja, jer su se za to stekli svi uslovi. Prve posetioce s nestrpljenjem očekujemo- zaključuje Stevanić.
Biznis Kurir