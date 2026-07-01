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Ministarstvo rudarstva i energetike Republike Srbije, uz podršku Nemačke razvojne banke (KfW), Evropske unije i Vlade Savezne Republike Nemačke, započinje drugu fazu projekta „Razvoj tržišta biomase u Republici Srbiji". Projekat, čija je ukupna investiciona vrednost 31,9 miliona evra, sprovodiće se do 2029. godine i proširiće korišćenje obnovljivih izvora energije u sistemima daljinskog grejanja u nekoliko gradova u Srbiji, obezbeđujući građanima pouzdanije i ekološki prihvatljivije grejanje.

„Projekat Biomasa II je potvrda opredeljenja Srbije ka energetskoj tranziciji u sektoru daljinskog grejanja. Oslanjanjem na domaću biomasu jačamo energetsku sigurnost zemlje, smanjujemo zavisnost od korišćenja fosilnih goriva uz izgradnju veće otpornosti na spoljne šokove i poremećaje na tržištu energenata. Prelazak sa upotrebe mazuta i uglja u toplanama jedan je od prioriteta Vlade Republike Srbije i Ministarstva rudarstva i energetike jer na taj način unapređujemo kvalitet vazduha u sredinama koje se tokom grejne sezone suočavaju sa prekomernim zagađenjem, ali i podstičemo razvoj lokalne privrede kroz uključivanje domaćih kompanija u lanac snabdevanja drvnom biomasom”, rekla je pomoćnica ministarke rudarstva i energetike za energetsku efikasnost i klimatske promene Maja Vujadinović.

Rezultati prve faze: Drastično smanjenje emisije štetnih gasova

Prva faza projekta, sprovedena u periodu od 2018. do 2024. godine i vredna 27 miliona evra, rezultirala je modernim toplanama na biomasu u Priboju, Malom Zvorniku, Novom Pazaru i Majdanpeku.

Rezultati uključuju značajno smanjenje emisija:

Ugljen-dioksid (CO₂) je smanjen za 87% do 95%.

Sumpor-dioksid je smanjen do 100% u pojedinim sistemima.

Projekat je takođe doprineo zameni uvoznih fosilnih goriva domaćim obnovljivim izvorima energije.

„Za Prijepolje je ovo istorijski iskorak - čistiji vazduh za naše sugrađane, pouzdanije i stabilnije grejanje i snažan podsticaj razvoju naše lokalne zajednice. Projekat otvara nova radna mesta, podstiče lokalnu privredu i ostavlja trajno nasleđe budućim generacijama. Zahvalni smo partnerima na poverenju koje su ukazali našoj opštini i ponosni što Prijepolje postaje primer odgovornog odnosa prema životnoj sredini”, izjavio je Drago Popadić, predsednik Opštine Prijepolje.

Foto: Marko Divac

„Novi Pazar je snagu obnovljive energije prepoznao još u prvoj fazi projekta, a sada idemo korak dalje - proširenjem toplane i uvođenjem solarne energije obezbeđujemo građanima čistije i sigurnije grejanje. Ovo je ulaganje u zdraviju životnu sredinu, jaču energetsku sigurnost našeg grada i privredni razvoj zajednice, ali i u podizanje svesti o značaju obnovljivih izvora energije”, istakao je Nihat Biševac, gradonačelnik Novog Pazara.

Šta donosi druga faza?

Druga faza obuhvatiće Prijepolje, Novi Pazar, Knjaževac i još nekoliko gradova u Srbiji. Ključna unapređenja uključuju:

Prijepolje: Gradi se nova toplana sa kotlom na biomasu snage 6 MW, oko 3.255 metara distributivne mreže i zamena 43 podstanice, uz opremu za proizvodnju drvne sečke.

Novi Pazar: Postojeća toplana se proširuje novim kotlom od 5 MW i solarnim postrojenjem.

Na nivou cele faze očekuje se proizvodnja oko 55.000 MWh obnovljive energije godišnje i smanjenje emisija gasova sa efektom staklene bašte za približno 20.000 tona CO₂ ekvivalenta godišnje.

Podrška međunarodnih partnera

„Evropska unija ponosno podržava projekat razvoja tržišta biomase jer predstavlja ono čemu težimo na Zapadnom Balkanu: konkretne koristi za građane, čistiju životnu sredinu i približavanje evropskim standardima u energetici”, rekao je Boris Ilijevski iz Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji.

Projekat „Razvoj tržišta biomase u Republici Srbiji” deo je Regionalnog programa za energetsku efikasnost, koji podržava ulaganja u energetsku efikasnost i obnovljive izvore energije širom Zapadnog Balkana. Od pokretanja 2013. godine, u saradnji sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD) i Nemačkom razvojnom bankom (KfW), program je izgradio investicioni portfolio od jedne milijarde evra i nastavlja da podržava zelenu tranziciju regiona, uključujući dodatnih 88 miliona evra odobrenih za buduće investicije.

„Nemačka je dugogodišnji partner Srbije u oblasti obnovljive energije. Ponosni smo što kroz KfW i nemačku razvojnu saradnju doprinosimo projektu koji donosi merljive koristi za klimu i za ljude”, izjavio je Matija Tadić iz Nemačke razvojne banke.