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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da će morati mnogo snažnije da se radi na razvoju srpskih kompanija kako bi ekonomija Srbije bila spremnija za jedinstveno tržište Evropske unije.

- Moramo snažnije da radimo na tome da srpske kompanije učestvuju u reindustrijalizaciji zemlje i to je nova ekonomska politika koju ćemo morati da postavimo u mesecima pred nama, da dodatno osnažimo srpske kompanije - kazao je Vučić.

Kako je dodao, to nije pitanje subvencija i podstreka ili svakako ne isključivo to.

- To je pitanje pre svega toga kako da mi sebe menjamo i kako da razumemo da ne možemo sve vreme da zavisimo, kao što suštinski ili dobrim delom jesmo, od stranih direktnih investicija, bilo da su dolazile iz Evropske unije, sa zapada ili iz Kine ili iz nekih drugih zemalja - kazao je Vučić.

Kako je naveo, juče je u jednom vrlo dobrom razgovoru sa predstavnicima Evropske unije dobio teško pitanje koje se tiče upravo jedinstvenog tržišta.

- Kada uđete na jedinstveno tržište Evropske unije, onda ćete biti izloženi konkurenciji 27 zemalja. Ne pričam o članstvu u Evropskoj uniji, već o jedinstvenom tržištu. I čim postanete deo jedinstvenog tržišta, što nosi mnogo dobrih stvari, jeftiniju robu, jeftinije usluge, ali u tom trenutku je pitanje može li naša privreda tome da se prilagodi i možemo li mi da izdržimo tu konkurenciju. E, tu nismo još dovoljno jaki - rekao je Vučić i naveo da je to izazov za Srbiju.

Vučić je istakao da, ukoliko se to dobro završi, uz Ekspo, ne vidi nikakav strah ni za sledeću godinu, jer su i poljoprivredni usevi u odličnom stanju.

U tom kontekstu dodao je i da je dobro što je kiša pala za kukuruz kao dominantnu kuturu u Srbiji.

- Kiša je dobrodošla, neće biti problema, odnosno biće bolje nego prošle godine kao naša dominantna kultura. Sve ovo govorim zbog toga što, ukoliko sve ovo budemo uspeli da obavimo na način na koji smo zamislili, pripremimo sve, onda verujem da sledeće godine možemo očekivati još bolje rezultate i dodatni impuls i nagli rast životnog standarda svih naših građana - naveo je predsednik Vučić.