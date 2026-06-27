Usijan volan. Vrela sedišta. Klima u automobilu uspe da rashladi vazduh, ali sunce i dalje neprijatno peče kroz staklo – po licu, rukama i telu.

Kod kuće je slična situacija. Klima spusti temperaturu, ponekad čak i previše, ali čim sednete pored prozora i dalje osećate snažno zračenje i veliku toplotu. Da biste izbegli efekat “staklene bašte”, navlačite zavese, spuštate roletne i usred dana pretvarate svetao prostor u mračnu prostoriju.