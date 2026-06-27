Sunce vas peče dok vozite, a u stanu živite iza spuštenih roletni?
Usijan volan. Vrela sedišta. Klima u automobilu uspe da rashladi vazduh, ali sunce i dalje neprijatno peče kroz staklo – po licu, rukama i telu.
Kod kuće je slična situacija. Klima spusti temperaturu, ponekad čak i previše, ali čim sednete pored prozora i dalje osećate snažno zračenje i veliku toplotu. Da biste izbegli efekat “staklene bašte”, navlačite zavese, spuštate roletne i usred dana pretvarate svetao prostor u mračnu prostoriju.
U kancelariji rashlađen vazduh ne rešava problem direktnog sunca. Zaposlenima i dalje smeta sunčeva toplota, odsjaj koji otežava rad na monitorima, a radna mesta pored velikih prozora postaju najneprijatniji deo prostora.
Sve ove situacije imaju isti uzrok – sunčeva energija, toplota i UV zračenje koji nesmetano prodiru kroz nezaštićeno staklo.
I isto rešenje.
Pravilno izabrana folija može potpuno promeniti osećaj u automobilu ili prostoru
Savremene termoizolacione folije imaju ulogu da zaustave do 80% sunčeve energije pre nego što ona zagreje unutrašnjost automobila, stana, kuće ili poslovnog prostora.
Ključni benefiti od zatamnjivanja stakala na automobile su
smanjenje temperature vazduha u vozilu i do 25 stepeni,
smanjenje temperature površine sedišta čak do 40 stepeni,
zaštita od UV zračenja veća od 99%,
enterijer vozila je dodatno zaštićen od bleđenja.
Detaljne informacije o svim benefitima možete videte na linku https://www.tamnastakla.com/folije-efekti
Ključni benefiti od ugradnje termoizolacionih folija na stakla objekata su
smanjenje ulaza toplote do 80%
prostor ostaje svetao bez stalno spuštenih roletni i navučenih zavesa,
smanjen je odsjaj na televizorima i ekranima,
zaštita od UV zračenja veća od 99%,
ne postoji efekat “staklene bašte”.
Detaljne informacije o svim benefitima možete videte na linku https://www.folijazastakla.com/prednosti-folija.html
Više od 20 godina iskustva u ugradnji folija
Sa više od 20 godina iskustva, velikim timom sertifikovanih montažera i najvećim izborom folija, Black Glass predstavlja jednog od lidera u ovoj oblasti u regionu.
U Black Glass servisima u Beogradu, Novom Sadu, Sarajevu i Banja Luci možete uživo videte i testirati koliko termoizolacione folije smanjuju prolazak toplote i zagrevanje unutrašnjosti vozila i objekata.
Zaštitite automobile, dom ili poslovni prostor pre najvećih letnjih vrućina.
Više informacija o folijama za objekte možete naći na sajtu https://www.folijazastakla.com dok se o auto folijama možete informisati na sajtu https://www.tamnastakla.com
P.O.