U vremenu kada način života postaje jednako važan kao i prostor u kojem živimo, savremeno stanovanje dobija novo značenje. Danas se ne bira samo adresa — bira se osećaj pripadnosti, komfora i funkcionalne svakodnevice koja je prilagođena dinamičnom ritmu života.

Vođen idejom da danas prava privilegija podrazumeva vreme, funkcionalnost i iskustvo življenja, The Dorcol Residence kreiran je kao prostor koji odgovara potrebama modernog porodičnog čoveka. U neposrednoj blizini nalaze se sadržaji koji svakodnevicu čine praktičnijom — od restorana i kafića, preko vrtića i wellness sadržaja, kao I do dvadesetčetvoročasovnih usluga koje omogućavaju da sve bude dostupno na jednom mestu.

Na uglu Dunavske I Knežopoljske, u ponudi su stanovi površine od 33,64 m² do 209,12 m², različitih struktura, prilagođeni kako pojedincima i mladim parovima, tako i porodicama. Početna cena od 165.000 € + PDV omogućava prostor svetskog kvaliteta u centru Dorćola, u neposrednoj blizini Linijskog parka.

Kombinacija prirodnih tekstura, savremenih tehnologija i vrhunske završne obrade oblikuje enterijere koji odišu elegancijom, toplinom i trajnom vrednošću. Saradnja sa najboljim evropskim brendovima poput Listone Giordano, Atlas Concorde, Schüco, Antolini i Samsung pozicionira The Dorcol Residence u sam vrh luksuznog stanovanja.