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- Trenutno vodimo pregovore o prodaji akcija. To je složen posao koji zahteva vreme kako bi se postigla saglasnost. Proces se nastavlja - rekao je Djukov na godišnjoj skupštini akcionara, prenose ruski mediji.

Kancelarija za kontrolu stranih sredstava Ministarstva finasija SAD (OFAK) produžila je mađarskom MOL-u licencu za pregovore o kupovini ruskog udela u NIS-u do 1. jula.

Američki OFAK je produžio i operativnu licencu Naftnoj industriji Srbije, takođe do 1. jula, kojom se NIS-u omogućava nastavak rada odnosno prerada sirove nafte.

Prethodne licence - operativna i za pregovore o kupovini, važile su do 16. juna.