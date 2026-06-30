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Putno zdravstveno osiguranje trebalo bi da ima svako ko putuje u inostranstvo, a naročito porodice sa decom, a cena polise ne zavisi toliko od destinacije koliko od vrste paketa osiguranja. Istraživenje Kurira je pokazalo da najjeftinija polisa individualnog osiguranja košta 1.740 dinara, dok četvoročlana porodica za grupno osiguranje mora izdvojiti najamnje 4.256 dinara.

Najvažnija stvar kada je putno osiguranje u pitanju, kako ističe Zoran Ćirić iz Udruženja osiguravača Srbije, je da se ovo osiguranje mora uzeti dok je putnik još u zemlji, jer posle prelaska granice to više nije moguće.

KOLIKO KOŠTA PUTNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Cena grupnog putnog zdravstvenog osiguranja za četvoročlanu porodicu (10 dana u dinarima) Osiguravajuća kuća Grčka Turska Španija Crna Gora Hrvatska

Sava osiguranje 4.256 4.256 4.256 4.256 4.256

Unika osiguranje 4.590,79 5.968,02 4.590,79 4.590,79 4.590,79

Viner štediše 4.615,41 4.615,41 4.615,41 4.615,41 4.615,41

Grave osiguranje 4.702,04 4.702,04 4.702,04 4.702,04 4.702,04

Đenerali osiguranje* 5.208 5.208 5.208 5.208 5.208

* Đenerali osiguranje prikazano je sa osiguranom sumom od 40.000 evra.

Napomena: Za ostala osiguranja prikazan je osnovni paket koji pokriva troškove lečenja do 30.000 evra Cena individualnog putnog zdravstvenog osiguranja za jednu osobu (10 dana u dinarima) Osiguranje Grčka Turska Španija Crna Gora Hrvatska

Sava osiguranje 1.948 1.948 1.948 1.948 1.948

Unika osiguranje 2.104,78 2.736,22 2.104,78 2.104,78 2.104,78

Viner štediše 1.740,35 1.740,35 1.740,35 1.740,35 1.740,35

Grave osiguranje 2.156,90 2.156,90 2.156,90 2.156,90 2.156,90

Đenerali osiguranje* 2.381 2.381 2.381 2.381 2.381

* Đenerali osiguranje prikazano je sa osiguranom sumom od 40.000 evra.

Napomena: Za ostala osiguranja prikazan je osnovni paket koji pokriva troškove lečenja do 30.000 evra

- Putno osiguranje može da bude individualno i grupno u koje spada i porodično. Individualno je skuplje, a porodična i grupna su jeftinija. To su različiti paketi osigranja koje osiguravajuća društva nude, a svako sam odlučuje koji nivo zaštite želi da ima. Uglavnom su to paketi sa tri nivoa zaštite. Najskuplji može da sadrži i zaštitu od kovida i gubitak prtljaga, srednji sadrži zaštitu od kovida, ali ne i prtljag, a za osnovni, najjeftiniji paket, koji je u 90 odsto situacija ljudima i najpotrebniji, zavisno od osiguravajućeg društva osigurana suma je od 30.000 do 40.000 evra, zavisno od paketa koji svako odabere - objašnjava Ćirić za Kurir Biznis.

SAVET: UZETI OSIGURANJE OD OTKAZA PUTOVANJA Zoran Ćirić iz Udruženja osiguravača Srbije uz putno zdravstveno osiguranje putnicima preporučuje da uzmu i polisu od otkazivanja aranžmana. - Ona je posebno bitna u slučaju teških bolesti ili smrtnih slučajeva. Potrebno je da 14 dana pre realizacije putovanja, otkažete aranžman i novac će vam biti vraćen u celom iznosu - napominje Ćirić.

U slučaju nužde kontaktirati osiguravača

On ističe da gde god ljudi da putuju polisa pokriva iste zdravstvene probleme, ali da se pre odlaska kod lekara osiguranik prvo mora obratiti osiguravajućem društvu.

Zoran Ćirić iz Udruženja osiguravača Srbije Foto: Privatna Arhiv

- Podsetio bih ljude da polisa mora da se kupi dok je neko u Srbiji, makar i na aerodromu ako se setite dok čekate avion, ili dok u kolima čekate u redu na granici. Kad izađete iz zemlje kupovina polise više nije moguća. Pokrivenost polise je ista gde god ljudi da idu, samo u slučaju da se nešto dogodi ne treba putnisi sami da idu u prvu zdravstvenu ustanovu koju vide, nego pre toga treba da pozovu odsiguravajuće društvo koje će ih uputiti u ustanovui sa kojoj ima potpisan ugovor. To obezbeđuje najbržu i nakvalitetniju moguću zaštitu - ističe Ćirić.

OSIGURANA SUMA OD 30.000 EVRA UKLJUČUJE TROŠKOVE: Vanbolničko lečenje

Bolničko lečenje

Neophodne dijagnosticke procedure

Propisane lekove

Stomatološko lečenje do 300 evra

Sanitetski materijal

Ortopedska pomagala

Operativno lečenje

Troškove lečenja hroničnih oboljenja, koja su neočekivano postala akutna (nije uključeno kod svih osiguravajućih društava)

Postoperativni tretman

Hitnu dostavu lekova do 100 evra

Refundacija novca za hitne slučajeve

Prema njegovim rečima u situacijama kada se dogodi neka nesreća pa putnika Hitna pomoć prebaci u najbližu zdravstvenu ustanovu troškove plaća lično, ali ima pravo na povraćaj novca.