Koliko košta putno osiguranje za četvoročlanu porodicu? Evo šta je odlučujuće za cenu i na šta treba obratiti pažnju
Putno zdravstveno osiguranje trebalo bi da ima svako ko putuje u inostranstvo, a naročito porodice sa decom, a cena polise ne zavisi toliko od destinacije koliko od vrste paketa osiguranja. Istraživenje Kurira je pokazalo da najjeftinija polisa individualnog osiguranja košta 1.740 dinara, dok četvoročlana porodica za grupno osiguranje mora izdvojiti najamnje 4.256 dinara.
Najvažnija stvar kada je putno osiguranje u pitanju, kako ističe Zoran Ćirić iz Udruženja osiguravača Srbije, je da se ovo osiguranje mora uzeti dok je putnik još u zemlji, jer posle prelaska granice to više nije moguće.
Cena grupnog putnog zdravstvenog osiguranja za četvoročlanu porodicu (10 dana u dinarima)
Osiguravajuća kuća Grčka Turska Španija Crna Gora Hrvatska
Sava osiguranje 4.256 4.256 4.256 4.256 4.256
Unika osiguranje 4.590,79 5.968,02 4.590,79 4.590,79 4.590,79
Viner štediše 4.615,41 4.615,41 4.615,41 4.615,41 4.615,41
Grave osiguranje 4.702,04 4.702,04 4.702,04 4.702,04 4.702,04
Đenerali osiguranje* 5.208 5.208 5.208 5.208 5.208
* Đenerali osiguranje prikazano je sa osiguranom sumom od 40.000 evra.
Napomena: Za ostala osiguranja prikazan je osnovni paket koji pokriva troškove lečenja do 30.000 evra
Cena individualnog putnog zdravstvenog osiguranja za jednu osobu (10 dana u dinarima)
Osiguranje Grčka Turska Španija Crna Gora Hrvatska
Sava osiguranje 1.948 1.948 1.948 1.948 1.948
Unika osiguranje 2.104,78 2.736,22 2.104,78 2.104,78 2.104,78
Viner štediše 1.740,35 1.740,35 1.740,35 1.740,35 1.740,35
Grave osiguranje 2.156,90 2.156,90 2.156,90 2.156,90 2.156,90
Đenerali osiguranje* 2.381 2.381 2.381 2.381 2.381
* Đenerali osiguranje prikazano je sa osiguranom sumom od 40.000 evra.
Napomena: Za ostala osiguranja prikazan je osnovni paket koji pokriva troškove lečenja do 30.000 evra
- Putno osiguranje može da bude individualno i grupno u koje spada i porodično. Individualno je skuplje, a porodična i grupna su jeftinija. To su različiti paketi osigranja koje osiguravajuća društva nude, a svako sam odlučuje koji nivo zaštite želi da ima. Uglavnom su to paketi sa tri nivoa zaštite. Najskuplji može da sadrži i zaštitu od kovida i gubitak prtljaga, srednji sadrži zaštitu od kovida, ali ne i prtljag, a za osnovni, najjeftiniji paket, koji je u 90 odsto situacija ljudima i najpotrebniji, zavisno od osiguravajućeg društva osigurana suma je od 30.000 do 40.000 evra, zavisno od paketa koji svako odabere - objašnjava Ćirić za Kurir Biznis.
Zoran Ćirić iz Udruženja osiguravača Srbije uz putno zdravstveno osiguranje putnicima preporučuje da uzmu i polisu od otkazivanja aranžmana.
- Ona je posebno bitna u slučaju teških bolesti ili smrtnih slučajeva. Potrebno je da 14 dana pre realizacije putovanja, otkažete aranžman i novac će vam biti vraćen u celom iznosu - napominje Ćirić.
U slučaju nužde kontaktirati osiguravača
On ističe da gde god ljudi da putuju polisa pokriva iste zdravstvene probleme, ali da se pre odlaska kod lekara osiguranik prvo mora obratiti osiguravajućem društvu.
- Podsetio bih ljude da polisa mora da se kupi dok je neko u Srbiji, makar i na aerodromu ako se setite dok čekate avion, ili dok u kolima čekate u redu na granici. Kad izađete iz zemlje kupovina polise više nije moguća. Pokrivenost polise je ista gde god ljudi da idu, samo u slučaju da se nešto dogodi ne treba putnisi sami da idu u prvu zdravstvenu ustanovu koju vide, nego pre toga treba da pozovu odsiguravajuće društvo koje će ih uputiti u ustanovui sa kojoj ima potpisan ugovor. To obezbeđuje najbržu i nakvalitetniju moguću zaštitu - ističe Ćirić.
- Vanbolničko lečenje
- Bolničko lečenje
- Neophodne dijagnosticke procedure
- Propisane lekove
- Stomatološko lečenje do 300 evra
- Sanitetski materijal
- Ortopedska pomagala
- Operativno lečenje
- Troškove lečenja hroničnih oboljenja, koja su neočekivano postala akutna (nije uključeno kod svih osiguravajućih društava)
- Postoperativni tretman
- Hitnu dostavu lekova do 100 evra
Refundacija novca za hitne slučajeve
Prema njegovim rečima u situacijama kada se dogodi neka nesreća pa putnika Hitna pomoć prebaci u najbližu zdravstvenu ustanovu troškove plaća lično, ali ima pravo na povraćaj novca.
- Ako se uz odgovarajuće račune dokaže da je hitnos bila potrebna i opravdana troškovi lečenja se refundiraju - kaže Ćirić.