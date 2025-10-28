Slušaj vest

ALTA BANKA nastavlja da širi mrežu i jača prisustvo na ključnim lokacijama u zemlji. Danas je svečano otvorena nova ekspozitura u jednom od najposećenijih tržnih centara u Beogradu – TC Delta City. Filijala se nalazi u centralnom delu prizemlja, na mestu koje je lako dostupno svim posetiocima.

Foto: Promo/Vladimir Marković

Poslovnica je osmišljena kao savremeni prostor koji kombinuje funkcionalnost i udobnost, pružajući klijentima brzo, efikasno i personalizovano bankarsko iskustvo. Iniciranjem rada ove poslovnice, ALTA banka dodatno učvršćuje svoju bliskost sa klijentima, kao i strateški cilj da bude prva adresa za sve finansijske potrebe građana i privrede.

Foto: Promo/Vladimir Marković



“Otvaranjem ekspoziture u Delta City, ALTA banka potvrđuje svoju posvećenost dostupnosti, inovacijama i kvalitetu usluge. Naša misija je da budemo prisutni tamo gde su naši klijenti, u njihovom svakodnevnom okruženju, sa rešenjima koja su brza, pouzdana i prilagođena savremenom načinu života. Verujemo da bankarstvo treba da bude jednostavno, blisko i odgovorno”, poručila je dr Una Sikimić, predsednica Izvršnog odbora ALTA banke na svečanom otvaranju nove ekspoziture.

Foto: Promo/Vladimir Marković



Ekspozitura je dostupna svakog dana od 10 do 22 časa, u skladu sa radnim vremenom tržnog centra. Bilo da je reč o savetovanju, štednji, kreditima, menjačkim poslovima ili svakodnevnim transakcijama – ALTA banka ostaje pouzdan partner u finansijama.

Pored nove filijale u TC Delta City, i vrata ekspoziture u TC Galerija otvorena su svakog dana u nedelji od 10 do 22 sata, dok su ostale poslovnice ALTA banke širom Srbije dostupne radnim danima od 08 do 20 sati, a subotom do 17 časova.